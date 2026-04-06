Гръцките ВВС свалиха ирански дрон

Система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на гръцките военновъздушни сили, разположена в Саудитска Арабия, е прехванала безпилотен летателен апарат рано в понеделник, съобщи гръцката медия Kathimerini, позоваваки се на военните власти. Инцидентът идва след предишен сблъсък на 19 март, когато гръцките системи „Пейтриът“ свалиха две ирански балистични ракети, насочени към петролни рафинерии в Саудитска Арабия.

Гърция участва в отбраната на Саудитска Арабия

Прехващането е извършено като част от участието на Гърция в международната инициатива за интегрирана противоракетна отбрана (IAMD), насочена към укрепване на противовъздушната отбрана на Кралство Саудитска Арабия, се казва в изявление на Генералния щаб на гръцката национална отбрана (GEETHA).

Επιτυχής αναχαίτιση σημειώθηκε από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς drone που εντοπίστηκε καταρρίφθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας.



Συγκεκριμένα, σε άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρονται τα εξής:



Според изявлението, батареята „Пейтриът“ е изстреляла една ракета и е унищожила безпилотния летателен апарат в съответствие с приложимите правила за бой, като се добавя, че подразделението продължава мисията си както обикновено.

Военното присъствие на Гърция в Саудитска Арабия и нейните интереси

Контингентът на Гърция в Саудитска Арабия, наброяващ около 120 души, действа по двустранно споразумение за подкрепа на отбранителните способности на кралството. Батареята „Пейтриът“ е назначена да защитава нефтените рафинерии „Самреф“ в пристанищната зона на Янбу, стратегически важен обект. Обектът е свързан чрез тръбопровод с брега на Персийския залив на Саудитска Арабия, заобикаляйки Ормузкия проток, и следователно се очертава като потенциална иранска цел. За Атина успешната защита на саудитската инфраструктура засилва позицията ѝ в текущите дискусии с Рияд относно модернизирането на шестте ѝ батареи „Пейтриът“, проект, който би могъл да бъде финансиран от Саудитска Арабия. ОЩЕ: "Строго отбранително": Гръцки щит над саудитските рафинерии