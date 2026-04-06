06 април 2026, 9:24 часа
Гръцките ВВС свалиха ирански дрон

Система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на гръцките военновъздушни сили, разположена в Саудитска Арабия, е прехванала безпилотен летателен апарат рано в понеделник, съобщи гръцката медия Kathimerini, позоваваки се на военните власти. Инцидентът идва след предишен сблъсък на 19 март, когато гръцките системи „Пейтриът“ свалиха две ирански балистични ракети, насочени към петролни рафинерии в Саудитска Арабия.

Гърция участва в отбраната на Саудитска Арабия

Прехващането е извършено като част от участието на Гърция в международната инициатива за интегрирана противоракетна отбрана (IAMD), насочена към укрепване на противовъздушната отбрана на Кралство Саудитска Арабия, се казва в изявление на Генералния щаб на гръцката национална отбрана (GEETHA).

 

Според изявлението, батареята „Пейтриът“ е изстреляла една ракета и е унищожила безпилотния летателен апарат в съответствие с приложимите правила за бой, като се добавя, че подразделението продължава мисията си както обикновено.

Военното присъствие на Гърция в Саудитска Арабия и нейните интереси

Контингентът на Гърция в Саудитска Арабия, наброяващ около 120 души, действа по двустранно споразумение за подкрепа на отбранителните способности на кралството. Батареята „Пейтриът“ е назначена да защитава нефтените рафинерии „Самреф“ в пристанищната зона на Янбу, стратегически важен обект. Обектът е свързан чрез тръбопровод с брега на Персийския залив на Саудитска Арабия, заобикаляйки Ормузкия проток, и следователно се очертава като потенциална иранска цел. За Атина успешната защита на саудитската инфраструктура засилва позицията ѝ в текущите дискусии с Рияд относно модернизирането на шестте ѝ батареи „Пейтриът“, проект, който би могъл да бъде финансиран от Саудитска Арабия. ОЩЕ: "Строго отбранително": Гръцки щит над саудитските рафинерии

Деница Китанова Отговорен редактор
