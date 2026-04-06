"Безупречно изпълнена мисия": Нетаняху поздрави Тръмп за спасяването на американските пилоти

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор американския президент Доналд Тръмп за спасяването на пилот от американските военновъздушни сили от Иран, информира "Джерузалем пост", като се позова на днешно изявление на израелския лидер. "По-рано разговарях с президента Доналд Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и за безупречно изпълнената американска мисия по спасяването на сваления пилот от вражеска територия", се казва в изявлението на израелския министър-председател.

"Изпитвам дълбока гордост, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел успя да допринесе за спасяването на един смел американски воин", написа израелският премиер в "X".

Тръмп е благодарил на Израел за помощта при операцията.

По-рано президентът на САЩ определи спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо", представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог.

В друго послание, което използва религията по друг начин, Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове, призова Техеран да отвори Ормузкия проток, "вие луди копелета“, или да се изправите пред "живот в ада", и завърши с израза "Хвала на Аллах".