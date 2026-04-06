Директорът на МААЕ разкри как 12-дневната война е попречила по темата "ирански обогатен уран" (ВИДЕО)

06 април 2026, 8:11 часа 522 прочитания 0 коментара
Директорът на МААЕ разкри как 12-дневната война е попречила по темата "ирански обогатен уран" (ВИДЕО)

"Миналата година Иран сам обяви, че има нов подземен ядрен обект в Исфахан. Моментално поискахме достъп. Достъп ни беше гарантиран, но никога на практика не влязохме – защото започна 12-дневната война. Затова и не видяхме за какъв точно обект става въпрос – дали е празна зала или място, оборудвано с центрофуги (за обогатяване на уран)". Това заяви в телевизионно интервю генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. Той призна, че няма доказателство дали този обект е обект за обогатяване на уран извън просто декларация на Техеран, че не е - Още: Тръмп поискал и получил план за "най-сложната специална операция в историята"

И още – Гроси подчерта, че дори част от обогатения уран на Иран е "много". "Дори да преместиш част, ще е достатъчно да произведеш няколко ядрени бойни глави", каза той.

Гроси посочи, че обектите, където става обогатяване на уран в Иран и където (би трябвало) да има такъв уран са в Исфахан и Натанц. По-големият обект обаче е в Исфахан, по думите на Гроси – там се намира Иранският ядрен изследователен център. Директорът на МААЕ потвърди, че около 70% от иранския обогатен уран е в Исфахан.

Още: 400 километра навътре в Иран: САЩ показаха, че сухопътни хирургически мисии са осъществими (СНИМКИ)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
обогатен уран иранска ядрена програма Натанз Рафаел Гроси Исфахан война Иран Натанц обогатяване на уран
