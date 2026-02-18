Израел заплаши с подновяване на войната в Газа, даде ултиматум на "Хамас"

Израел е дал на "Хамас" 60-дневен срок за пълно разоръжаване. Израелската армия ще възобнови операциите в Ивицата Газа, ако не бъде постигнат напредък, обяви секретарят на правителството на Бенямин Нетаняху - Йоси Фукс. В изказване на конференция в Йерусалим той заяви, че двумесечният срок е бил поискан от президента на САЩ Доналд Тръмп и че Израел „уважава“ тази молба. „Всички оръжия трябва да бъдат предадени“, включително пушки и автомати АК-47, които, по думи на Фукс, „ще бъдат иззети изцяло“.

Той добави, че не е сигурен кога официално ще започне отброяването - предположи, че може да съвпадне с конференцията на Съвета за мир на Тръмп във Вашингтон този четвъртък, 19 февруари.

„Ще го оценим. Ако проработи, чудесно. Ако не, тогава Израелските сили за отбрана (IDF) ще трябва да завършат мисията", каза секретарят на кабинета на Нетаняху.

Военен сценарий

Фукс описа като „разумна оценка“ това, че преди евентуалните избори в Израел, които могат да се проведат през юни, "Хамас" или ще се разоръжи, или Израелските сили за отбрана ще се ангажират в интензивна военна кампания в Газа.

Снимка: Getty Images

Той също така отбеляза, че като част от всяко всеобхватно споразумение за сигурност ще трябва да бъдат унищожени многобройни тунели, добавяйки, че този процес включва действия „и от наша страна“, предава думите му The Times of Israel.

Позицията на Нетаняху

В отделно изказване на конференция Нетаняху заяви, че в момента в Газа няма тежки оръжия и че най-значителните останали оръжия са пушки, които трябва да бъдат изцяло предадени на Израел.

Искането за 60-дневно разоръжаване засили несигурността относно бъдещето на примирието в Газа. Преди изявлението на Фукс не беше дадено официално потвърждение относно окончателния график, свързан с посредническите усилия на САЩ. Вниманието сега се насочва към това дали "Хамас" ще отговори на предложения график и дали временният дипломатически прозорец ще попречи на подновяване на израелската офанзива в Газа, анализират от турската медийна платформа Clash Report.

