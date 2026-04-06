"Тръмп е в нервна криза": Експерт по национална сигурност за развитието на войната в Иран

Този пост е на човек в нервна криза и изпуснал нещата. Проблемът е, че ключовете се държат от Иран. Американският президент Доналд Тръмп може да направи това, за което се заканва в поста си, но ми е трудно да кажа, дали наистина би го направил. Единственото, което му остава в ситуацията, е да използва груб език. Това мнение изрази експерт по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в ефира на Нова телевизия. И добави, че изказването на президента на САЩ, че ще върне Иран в каменната ера, е на друг човек.

„Да са надяваме, че няма да се стигне до ескалация“, каза той.

Попитан очаква ли Тръмп да се отметне от тези думи и да не изпълни заканата си, Иванов отговори, че Тръмп е майстор на превъртането на 180 градуса. „Трудно ми е да преценя какво ще направи, другото ще има катастрофални последици“. Смята експертът.

Той обясни, че Иран има огромен коз, с който да влияе на региона – през Ормузкия проток се изнася не само петрол, но и голямо количество алуминий.

Иванов припомни и че американският президент е почнал войната в Иран, за да смени режима и за да не може Иран дълго време да работи по ядрената си програма. Но според него този режим е в състояние да се сдобие с ядрено оръжие, за да не се повтарят тези неща. „Този режим си е поставил за цел да има тази възможност“, смята експертът на национална сигурност.

Според него, за да може протокът да бъде сигурен, трябва да има огромен военен ресурс, а Иран има огромен избор за поразяване.

„Най-големият проблем е, че не може да се гарантира, че Иран няма да удари някой кораб. На тях не им трябва да удрят всеки кораб. Дори и един-два да ударят, те ще спрат да минават през протока, защото ще им струва много скъпо“, обясни Иванов.

Той предупреди, че евентуални удари, които Тръмп обмисля, по инфраструктура като мостове и електроцентрали биха представлявали нарушение на международното право и Женевските конвенции, което може да се квалифицира като военни престъпления.