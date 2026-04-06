Правителството на Гюров:

"Тръмп е в нервна криза": Експерт по национална сигурност за развитието на войната в Иран

06 април 2026, 7:58 часа 222 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Този пост е на човек в нервна криза и изпуснал нещата. Проблемът е, че ключовете се държат от Иран. Американският президент Доналд Тръмп може да направи това, за което се заканва в поста си, но ми е трудно да кажа, дали наистина би го направил. Единственото, което му остава в ситуацията, е да използва груб език. Това мнение изрази експерт по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в ефира на Нова телевизия. И добави, че изказването на президента на САЩ, че ще върне Иран в каменната ера, е на друг човек.

„Да са надяваме, че няма да се стигне до ескалация“, каза той.

Попитан очаква ли Тръмп да се отметне от тези думи и да не изпълни заканата си, Иванов отговори, че Тръмп е майстор на превъртането на 180 градуса. „Трудно ми е да преценя какво ще направи, другото ще има катастрофални последици“. Смята експертът.

Той обясни, че Иран има огромен коз, с който да влияе на региона – през Ормузкия проток се изнася не само петрол, но и голямо количество алуминий. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Иванов припомни и че американският президент е почнал войната в Иран, за да смени режима и за да не може Иран дълго време да работи по ядрената си програма. Но според него този режим е в състояние да се сдобие с ядрено оръжие, за да не се повтарят тези неща. „Този режим си е поставил за цел да има тази възможност“, смята експертът на национална сигурност.

Според него, за да може протокът да бъде сигурен, трябва да има огромен военен ресурс, а Иран има огромен избор за поразяване.

„Най-големият проблем е, че не може да се гарантира, че Иран няма да удари някой кораб. На тях не им трябва да удрят всеки кораб. Дори и един-два да ударят, те ще спрат да минават през протока, защото ще им струва много скъпо“, обясни Иванов.

Той предупреди, че евентуални удари, които Тръмп обмисля, по инфраструктура като мостове и електроцентрали биха представлявали нарушение на международното право и Женевските конвенции, което може да се квалифицира като военни престъпления.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес