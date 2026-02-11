Част от плана на Съвета за мир на Тръмп: Поетапно разоръжаване на "Хамас"

"Хамас" ще има право да задържи част от леките си оръжия, като предаде по-голямата част от оръжията си с голям обсег. Това предвижда проект на план, изготвен от служители, участващи в ръководения от САЩ Съвет за мир. Според източници на "Ню Йорк Таймс", включващ американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и Николай Младенов, пратеник на Съвета за мир в Газа, планира да сподели въпросния документ с Хамас в следващите седмици.

Още: Песков се оплаква: САЩ не ни отговаря, а даваме 1 млрд. долара за Съвета за мир

"Поетапно разоръжаване" на "Хамас"

Снимка: Getty images

Проектът на плана предвижда "поетапно разоръжаване" на Хамас, което вероятно ще отнеме поне няколко месеца, ако не и повече. Според вестника "не е ясно" къде ще бъдат прехвърлени оръжията, предадени от Хамас, и как ще бъде изпълнен този план.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, който заяви, че възстановяването в Газа не може да продължи, докато Хамас не бъде разоръжен, утре ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Израелски източник заяви по-рано днес, че Нетаняху ще подчертае пред Тръмп, че вторият етап от примирието в Газа "не напредва". Според източника Израел е казал на САЩ, че е необходима още една операция на израелските въоръжени сили в Газа, за да се пристъпи към реализацията на визията на Тръмп за Газа и региона.

Още: ООН е изправена пред финансов колапс: Предупреждение от Гутереш