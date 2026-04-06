Ирак иска график за товарене на петрол от клиентите си

06 април 2026, 6:18 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ирак иска график за товарене на петрол от клиентите си

Иракската държавна компания за търговия с петрол "SOMO" е поискала от клиентите си да представят графици за товарене на суров петрол в рамките на 24 часа. Това показва документ, видян от Ройтерс, след съобщения, че Иран е освободил Ирак от всички ограничения за транзит през Ормузкия проток.

"В светлината на гореизложеното и за да се гарантира непрекъснатостта и стабилността на операциите по износ на суров петрол, призоваваме вашата уважавана компания да представи графиците си за товарене в рамките на 24 часа, за да се позволи навременната обработка на вашите програми за товарене, включително номинациите на корабите и договорните обеми, в пълно съответствие с договорените условия", заявява "SOMO" в документа, издаден на 5 април.

Припомняме, че Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток. Ислямската република на практика затвори този ключов за търговията с петрол морски път след началото на войната, предизвикана от израелско-американските удари по нея на 28 февруари. Това доведе до рязко повишаване на цените на енергоносителите и горивата по света.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ирак петрол Ормузки проток война Иран
