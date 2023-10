"Хамас": Атакувахме Израел с ракети в отговор на кланетата на цивилни палестинци

"Рояци от ракети бяха изстреляни срещу окупираните земи (АФП уточнява, че става дума за Израел), в отговор на кланетата на цивилни" палестинци, заявиха бригадите "Изедин ал Касам" в комуникационното приложение "Телеграм", отбелязва АФП.

Още: Израел: "Хамас" са разположили оперативната си база под най-голямата болница в Газа

Междувременно палестинският доставчик на телекомуникационни услуги "Палтел" каза, че достъпът до интернет в ивицата Газа е бил прекъснат от израелски обстрел, предаде Асошиейтед прес. Достъпът е бил прекъснат тази вечер след тежка поредица от израелски въздушни удари, озарили нощното небе над потъналия в тъмнина анклав.

"Още: Хамас" поиска от всички арабски и мюсюлмански страни подкрепа, пари и оръжия

Палестинският Червен полумесец, който е основната спешна служба в Газа, каза, че е загубил връзка с оперативния си център в ивицата заради прекъсването на достъпа до интернет.

#Hamas launches rockets towards #Israel, the Israeli Defense Forces respond by striking #Gaza pic.twitter.com/ydkl0Rd5Uy