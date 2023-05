Хаос в Пакистан: Армията арестува поддръжници на Имран Хан, те отвърнаха с взривове (ВИДЕО)

Демонстрантите подпалиха няколко полицейски участъка в столицата Исламабад и размениха огън чрез стрелково оръжие с пакистанските сили за сигурност пред щаба на граничния корпус в Пешавар на 10 май.

ОЩЕ: Масови протести в Пакистан, полицията стреля и убива граждани (ВИДЕО)

Отношенията между Имран Хан и армията се влошават постепенно поне от края на 2021 г., когато той отказа да одобри назначенията на висши пакистански военни. Хан твърди, че местната армия и САЩ са помогнали за отстраняването му от длъжност след вота на недоверие през април 2022 г., а отделно обвинява пакистанското разузнаване и в частност - генерал-майор Файсал Насир - в опит за убийство през ноември 2022 г.

Привържениците на PTI подпалиха дома на Насир вчера, предава в днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Пакистанското правителство може да реши да усили репресиите си срещу PTI и поддръжниците на партията в отговор на нападенията срещу военните, което може да изостри протестите и да отвори нови пропуски в сигурността. От тях биха могли да се възползват салафитско-джихадистките групи, анализират американските експерти.

Пакистанските сили за сигурност арестуваха високопоставени лидери на PTI, а кабинетът вчера обсъди обявяването на извънредно положение. Премиерът на страната нарече протестиращите "терористи", което предполага, че правителството в Исламабад ще продължи да потушава размириците.

Военните излязоха по улиците, за да подпомогнат местните сили за сигурност при потушаването на протестите в провинциите Белуджистан, Исламабад, Хайбер Пахтунхва и Пенджаб. Военният капацитет на Пакистан вече е ограничен, а правителството обяви съкращаване на военните разходи на 26 април. Разгръщането на силите може допълнително да забави общонационалната кампания за противодействие на пакистанските талибани, която началникът на Генералния щаб на армията обяви миналия месец.

Вчера във втория по големина град Лахор пакистанската полиция нахлу в централния офис на PTI в тамошната провинция Пенджаб и арестува няколко души. В отговор протестиращи от PTI подпалиха кулата Аскари и сградата на секретариата на Пакистанската мюсюлманска лига "Наваз". Освен това протестираха пред военния кантон в Лахор, скандираха лозунги срещу военните и обвиниха пакистанските сили за сигурност, че са нахлули в резиденцията на Имран Хан в парка Заман.

В град Аток в същата провинция протестиращи влязоха в сблъсък с полицията, от което 10 служители на реда са пострадали, има и една подпалена патрулка. И на други места демонстрантите палеха полицейските автомобили, блокираха пътища и магистрали, най-вече в Гурджанвала и Файсалабад.

Протестиращите от PTI разграбиха оръжейни складове в Пешавар. Освен това подпалиха сградата на Радио "Пакистан Пешавар". Представители на PTI отричат отговорност и заявяват, че "злосторници" са причинили щетите. Разграбена е била и сградата на провинциалната избирателна комисия.

The situation in Pakistan is extremely critical.



The protesters, attacking the barracks, police stations and army centers, plunder them, taking out equipment and weapons with them.



The Pakistani army moved towards political areas and consulates.



A large number of office… pic.twitter.com/nfNWlk0T3v