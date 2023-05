Масови протести в Пакистан, полицията стреля и убива граждани (ВИДЕО)

ОЩЕ: Арестуваха бившия премиер на Пакистан

Протестиращите опожариха и резиденцията на командира на IV корпус във военния кантон във втория по големина на населението град Лахор.

Lahore Cantt as of around 2.30 - 3 am. Water cannon and tear gas still being used to disperse crowds pic.twitter.com/QbgWXcrQeC — Leema (@haleemak_) May 9, 2023

Pakistani women have led from the front today



First there was lady that opened the GHQ Gate. Then the girl that confronted regime troops&was dragged from her hair which frenzied the crowd&now this girl confronting an pig who hurled obscenities at her. #Lahore #ImranKhan pic.twitter.com/aC9HmvU5iu — Asfandyar (@AsfandBhittani) May 9, 2023

Там привърженици на партията на Хан - PTI - нападнаха патрули на пакистанската армия. Местните сили за сигурност стреляха по някои поддръжници на PTI, за да ги прогонят от военния кантон и други чувствителни военни обекти. Централната военна болница в Лахор съобщи за един убит цивилен и 26 ранени, сред които 19 полицаи, петима военни и трима цивилни.

В град Мианвали, пак в провинция Пенджаб, поддръжници на партията на Хан щурмуваха база на военновъздушните сили и подпалиха част от нея. В съседен Мултан имаше протести пред резиденцията на командира на II корпус на армията, а в Сиалкот и Гуджранвала се съобщава за сблъсъци между гражданите и полицията. PTI твърди, че в Гурджанвала силите на реда са стреляли по демонстрантите. В тази провинция имаше блокирани пътища и магистрали.

В провинция Хайбер Пахтунхва също се съобщава за един убит привърженик на PTI. Твърди се, че граничните власти са стреляли по демонстранти в град Чакдара, след като гражданите са щурмували сграда на Граничния корпус. Според партията на Хан имало поне 10 убити поддръжници на PTI.

Security forces shot 18 PTI protesters in Chakdara, Lower Dir; whereas in Punjab, the protesters stormed the GHQ&Corps Commander house but forces showed restraint -- one country two laws. The Pakhtun protesters must understand that domicile matters. pic.twitter.com/7sokS9aGHo — Shakoor Afridi / شکور اپريدی (@Shakoor_Apriday) May 9, 2023

В провинция Белуджистан протестиращите блокираха магистрали и демонстрираха пред военни обекти. Там силите за сигурност също са стреляли и са убили поне четирима поддръжници на PTI.

Протестите срещу пакистанските военни са необичайни и показват спад на общественото доверие в тях и в държавните институции, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), след като откри нова секция за Пакистан.

Имран Хан, задържан в Исламабад по дело за корупция, обвиняваше САЩ и пакистанските военни в заговор за отстраняването му от длъжност, след като пакистанският парламент гласува за свалянето му през април 2022 г. Хан и неговата партия PTI провеждаха няколко мащабни шествия в Пакистан срещу правителството в знак на протест срещу вота на недоверие през 2022 г.

Неизвестни нападатели направиха опит да убият бившия премиер през ноември 2022 г. Той бе прострелян и ранен в крака по време на протестно шествие в източния град Вазирабадкоето. Травмата доведе до три седмици на широкомащабни протести от страна на поддръжниците на PTI, които демонстрираха пред военни и правителствени обекти.

Решението на пакистанската служба за сигурност да потуши тези протести ще ограничи способността ѝ да се справи с многобройните заплахи за сигурността, пред които е изправена в момента, анализират още от ISW. Пакистанското правителство разположи сили за сигурност, забрани публичните събирания в Исламабад, в провинциите Пенджаб и Белуджистан и прекъсна достъпа до интернет, за да потуши демонстрациите. Тези действия ще предоставят нови възможности за пакистанските талибани и за "Ислямска държава" в Пакистан. Салафитско-джихадистките групировки в страната укрепнаха, след като афганистанските талибани дойдоха на власт през август 2021 г. Клоновете на "Ислямска държава" в Афганистан и Пакистан поддържат големи по площ зони за нападения в Пакистан, включително в дипломатическите райони в Исламабад.

Пакистанските талибани са организация, обединяваща антипакистански държавни бойни групировки. Те увеличиха нападенията си и разшириха обхвата на операциите си след 2021 г. Операциите на афганистанските талибани и пакистанските сили за сигурност възпрепятстваха групировките на ИД през последните години. Въпреки това тези групировки продължават да се възползват от пропуските в сигурността, за да извършват атаки, и да използват широкоразпространеното недоволство от пакистанската държава, за да вербуват нови хора.

Фокусът на пакистанската служба за сигурност върху потушаването на размириците вероятно ще отклони вниманието на местните командири от операциите срещу салафитско-джихадистките групировки, особено ако протестите продължат, и може да предложи "опасни възможности" за тези групировки, смятат американските експерти.