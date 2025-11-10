Инцидент или тероризъм: Убити и ранени при мощен взрив в центъра на столицата на Индия (ВИДЕО)

Смъртоносен взрив разтърси централната част на Ню Делхи. Най-малко 10 души са загинали, а над 30 са ранени. За момента не е ясна причината, но индийски служители по сигурността не изключват експлозията да е терористичен акт. Комисарят на полицията в Делхи Сатиш Голча заяви, че експлозията е станала минути преди 19:00 часа местно време. „Бавно движещо се превозно средство спря на червен светофар. В него е станала експлозия, повредени са и близки превозни средства“, каза той пред репортери. „Ситуацията се следи“, добави той.

Deadly explosion rocks central New Delhi: 10 killed, more than 30 injured



Indian security officials say terrorism has not been ruled out as a possible cause of the blast.



“It was an explosion in a slow-moving car that stopped at a red light. The vehicle blew up, and two nearby… pic.twitter.com/dwOj4d2rFT — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2025

Най-малко осем души са загинали при експлозията, станала до историческия Червен форт в гъсто населен квартал на индийската столица Делхи, съобщи говорител на градската полиция. Обезобразени тела и останки от няколко коли можеха да бъдат видени на натоварената улица близо до метростанция в стария квартал на Делхи. Спешни екипи работят на мястото на експлозията. Има съобщения на очевидци, че взривовете са били два.

Indian media have reported two explosions near the historic Red Fort in New Delhi.

Eight people were killed as a result of the blasts.

The explosives had been planted in two vehicles. pic.twitter.com/HXz0kq2NlS — khalilminawi (@khminawi) November 10, 2025

Червената крепост, известна на местно ниво като Лал Кила, е обширна сграда от 17-ти век от епохата на Могул, съчетаваща персийски и индийски архитектурни стилове, и се посещава от туристи през цялата година. Министър-председателят се обръща към нацията от укрепленията на крепостта всяка година на 15 август, когато се отбелязва Деня на независимостта на Индия.