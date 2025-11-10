Любопитно:

Инцидент или тероризъм: Убити и ранени при мощен взрив в центъра на столицата на Индия (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 18:47 часа 519 прочитания 0 коментара
Смъртоносен взрив разтърси централната част на Ню Делхи. Най-малко 10 души са загинали, а над 30 са ранени. За момента не е ясна причината, но индийски служители по сигурността не изключват експлозията да е терористичен акт. Комисарят на полицията в Делхи Сатиш Голча заяви, че експлозията е станала минути преди 19:00 часа местно време. „Бавно движещо се превозно средство спря на червен светофар. В него е станала експлозия, повредени са и близки превозни средства“, каза той пред репортери. „Ситуацията се следи“, добави той.

Най-малко осем души са загинали при експлозията, станала до историческия Червен форт в гъсто населен квартал на индийската столица Делхи, съобщи говорител на градската полиция. Обезобразени тела и останки от няколко коли можеха да бъдат видени на натоварената улица близо до метростанция в стария квартал на Делхи. Спешни екипи работят на мястото на експлозията. Има съобщения на очевидци, че взривовете са били два. 

Червената крепост, известна на местно ниво като Лал Кила, е обширна сграда от 17-ти век от епохата на Могул, съчетаваща персийски и индийски архитектурни стилове, и се посещава от туристи през цялата година. Министър-председателят се обръща към нацията от укрепленията на крепостта всяка година на 15 август, когато се отбелязва Деня на независимостта на Индия.

Елин Димитров
