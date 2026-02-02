Иран арестува номиниран за "Оскар" сценарист, обявил се срещу върховния лидер Али Хаменей

Номинираният за "Оскар" Мехди Махмудиан - един от сценаристите на филма "Обикновен инцидент" („A Simple Accident“), е бил задържан в иранската столица Техеран, съобщават Associated Press и The New York Times, позовавайки се на базираната в САЩ правозащитна организация Human Rights Activists News Agency (HRANA). Според представители на екипа на филма мъжът е бил арестуван в събота, 31 януари. Точните обвинения срещу него не са официално обявени.

Още: Свобода вместо екзекуция: Иран освободи от ареста Ерфан Солтани (ВИДЕО)

Според BBC Persian сценаристът е успял да се свърже за кратко с адвоката си и семейството си, за да ги уведоми за задържането, но точното му местонахождение остава неизвестно.

Махмудиан атакува Али Хаменей заради протестите в Иран

На 28 януари Махмудиан и още 16 души подписаха декларация, в която критикуват върховния лидер аятолах Али Хаменей за бруталните репресии по време на антиправителствените протести. Според AP други двама от подписалите декларацията също са били арестувани.

Още: В бункер ли е: Върховният лидер на Иран се появи отново

Силите за сигурност на иранския режим стреляха безрабзорно по протестиращи граждани и дори нахлуваха в болници, за да задържат или довършат с изстрели ранени демонстранти, показаха кадри и разкази на свидетели. Според независими оценки и информация от вътрешни източници, жертвите може да достигат 36 500, като голяма част от тях са убити в двата най-кървави дни - 8 и 9 януари.

Номинация за "Оскар", но в Иран филмът е забранен

Снимка: режисьорът Джафар Панахи, Getty Images

„A Simple Accident“ на режисьора Джафар Панахи излезе по екраните по целия свят през май 2025 г. Това е първият филм на Панахи след изтърпяването на присъдата му за „пропаганда срещу системата“. Филмът е номиниран за „Оскар“ за най-добър сценарий - дело именно на Махмудиан.

Още: Иран осъди известен режисьор за "пропаганда срещу системата"

В Иран филмът е забранен. В Русия на Владимир Путин, която е съюзник на иранския режим, премиерата му беше насрочена за 30 октомври 2025 г., но беше отказано разрешение за разпространение. Руското министерство на културата отказа да издаде такова, като се позова на несъответствието на филма със закона.

"Обикновен инцидент" разказва историята на бивш ирански политически затворник, който се изправя срещу човека, отговорен за преследването му, и решава да потърси отмъщение.

Още: Човекът, чието изкуство Иран не успя да заключи в затвор: Мохамад Расулоф пред Actualno