Индия ще прави първия си самолетоносач с ядрено задвижване

Индия обмисля да произведе първия си самолетоносач с ядрено задвижване. Проектът е част от амбициозна 15-годишна програма за модернизация на въоръжените сили. Планът включва интегриране на бойни самолети, произведени в Индия, в състава на военноморските сили.

Предвид сблъсъците на Индия с нейните съперници Китай и Пакистан, Делхи все повече разчита на местната оръжейна промишленост, за да повиши ефективността на въоръжените си сили и да намали своята зависимост от външни доставчици като Русия, Франция и САЩ, отбелязва Ройтерс.

"Тъй като страната е на прага на нови предизвикателства през идните десетилетия, от съществено значение е въоръжените сили да бъдат адекватно подготвени", се посочва в стратегическата пътна карта на Министерството на отбраната.

Индия в момента разполага с два самолетоносача - единият е руски, а другият - изцяло индийско производство. Третият такъв кораб ще бъде първият с ядрено задвижване, което ще му осигури по-голям оперативен радиус и по-добри възможности за тайни операции.

Планът предвижда разработване на поне 10 ядрени енергийни установки, които ще се използват не само за самолетоносача, но и за други бойни кораби. Във военноморските сили се очаква да бъдат интегрирани ново поколение палубни изтребители с два двигателя, както и леки бойни самолети, които се разработват от държавната компания "Хиндустан аеронаутикс лимитед" (Hindustan Aeronautics Limited).

През април Индия подписа договор с Франция на стойност около 8 милиарда долара за доставка на 26 морски изтребителя "Рафал", производство на "Дасо Авиасион". Самолетите ще бъдат базирани на двата индийски самолетоносача - "Викрант" и "Викрамадитя".

През 2020 г. започна доставката на 62 самолета "Рафал", 36 от които са предназначени за военновъздушните сили на Индия.

В пътната карта е включено и планирано придобиване на две електромагнитни системи за изстрелване на самолети от самолетоносачи по технология, използвана от американския флот, която заменя традиционните парни катапулти с електромагнитно ускорение.

