Резитба на овошките през пролетта: Кога и как се прави

Пролетната резитба на овошките е важна процедура за планиране на бъдещата реколта. Опитните градинари знаят, че състоянието на короната пряко влияе върху размера, вкуса и сочността на плодовете.

Защо е важно да се подмладява дървесината?

Премахването на стари клони е критично условие, за да може дървото правилно да разпредели хранителните вещества и да формира качествена реколта. Според специалиста, продуктивността на овощната градина зависи пряко от възрастта на дървесината, защото именно младите филизи плододават най-активно и с най-високо качество, започвайки от втората година от живота си. Редовното обновяване на короната позволява да се поддържат високи стандарти на добив, които могат значително да намалеят с течение на времето.

Въпреки че едно старо дърво може да продължи да дава плодове, реколтата му неизбежно става по-оскъдна, губейки първоначалния си вкус и сочност. Ето защо навременното премахване на старата дървесина в полза на младите клони е необходима стъпка за получаване на едри и вкусни плодове.

Кога и как да подрязваме дървета

Всички резитби трябва да се извършват преди отварянето на пъпките, докато дървото е в латентно състояние. Този подход позволява на растението правилно да разпредели жизнените си сили и самостоятелно да регулира броя на бъдещите плодове, като се избягва прекомерно натоварване на клоните.

По време на самата процедура е изключително важно да се спазва правилната техника - всеки клон, който се отрязва, трябва да се държи здраво, за да не се повредят съседните издънки и кора. Необходимо е да се изчака няколко часа, за да изсъхне малко разрезът по естествен път, и едва след това да се използват защитни продукти за запечатване на кората.

Подготовката на оборудването за работа е критично важен етап, от който зависи здравето на цялата градина. Задължителна е дезинфекция на ножиците преди започване на работа по всяко следващо дърво. За целта се препоръчва използването на обикновен аптечен спирт с концентрация 96%, който ефективно унищожава патогенната микрофлора по металните повърхности.

Работата по оформянето на дърво винаги започва с подробен анализ на външния му вид, по време на който градинарят определя оптималната форма на короната и взема предвид наличието на свободно пространство за съседните насаждения. Един от най-популярните и ефективни модели в съвременното градинарство е многоетажната разреждаща корона, която позволява балансиране на растежа на растението.

В началния етап основният акцент е върху санитарната резитба - необходимо е да се премахват болните и сухи клони, тъй като те не носят никаква полза, а само разточително извличат жизнена сила от дървото. В допълнение към санитарните грижи, от критично значение е да се елиминира конкуренцията в самата структура на дървото чрез премахване на издънки, които се припокриват или създават ненужна гъстота.

Отделна задача е борбата с прекомерното засенчване, защото премахването на клони, които блокират достъпа на ултравиолетова светлина до дълбочината на короната, е ключът към здравето на растенията. Слънчевата светлина е основният стимулатор за интензивно образуване на плодове, докато в засенчените места леторастите в крайна сметка „оплешивяват“, отслабват и напълно губят способността си да плододават.

В самия връх на всеки клон се намира главната пъпка, която биолозите наричат ​​апикална. Именно в нея се произвежда хормонът ауксин, който кара клона да расте бързо нагоре, като едновременно с това „приспива“ страничните пъпки. Ако такъв връх не се скъси, дървото ще започне да произвежда дълги и тънки клони без разклонения. Премахването на апикалната пъпка неутрализира действието на хормона, който дава тласък на пробуждането на страничните клони, върху които по-късно ще се образуват плодовете.

Важно е да не се прекалява, тъй като прекаленото подрязване може да бъде истински шок за растението. Когато един клон се отреже твърде радикално, дървото изпада в състояние на стрес и се опитва да възстанови загубената маса възможно най-бързо.

Друга тайна за успешна градина е поддържането на правилната геометрия на клоните. За най-добри резултати оставете клоните, които растат под ъгъл от 45–60 градуса спрямо ствола. Това са клоните, които се считат за най-продуктивни – те са достатъчно здрави, за да поддържат тежестта на реколтата, а също така дават най-добрите плодни пъпки.

Различните дървета изискват различна резитба

Черешовите дървета изискват специално внимание и специален подход, тъй като са много по-чувствителни към резитбата от другите овощни дървета. Тази култура не понася радикално премахване на клони - вместо силна намеса, тя предпочита само леко козметично подреждане.

Препоръчва се само леко скъсяване на едногодишни издънки, като се отрязват не повече от 2-3 сантиметра. Тази минимална стимулация е достатъчна за дърво, което започва активно да дава плодове от дву- или тригодишни издънки.

Основният фактор за успешното плододаване на черешите е достъпът до слънчева светлина. Броят на плодните образувания по клоните зависи пряко от нивото на осветление - колкото повече слънце огрява издънките, толкова по-добра ще бъде бъдещата реколта.

