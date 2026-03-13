Къде е най-доброто място за засаждане на рози?

Освен времето, има и други неща, които трябва да имате предвид, когато засаждате рози, за да сте сигурни, че този храст процъфтява във вашата градина.

Изберете място с пълно слънце

Мястото, където засаждате розите си, може да бъде също толкова важно, колкото и кога ги засаждате. „Първото нещо, което трябва да се съобразите, е да се уверите, че има достатъчно слънце за ефективен цъфтеж“, казва Шеридан. Розите се развиват най-добре, когато са засадени на място, което получава пълно слънце поне шест часа на ден. Частична сянка следобед може да е подходяща, но за най-добри резултати ще ви е необходимо много слънце за вашите рози.

Вятърът е друг фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на място за засаждане – розите могат да се затруднят, когато се отглеждат на незащитено място. Изберете място с добре дренирана почва и избягвайте да засаждате рози под дървета или близо до сгради, които могат да възпрепятстват светлината.

Осигурете достатъчно вода

Поддържането на хидратация на новозасадените рози е от съществено значение. „Като се има предвид важността на редовното поливане по време на установяването им, имайте надежден приятел, който може да ви покрие, докато сте на почивка през първите няколко месеца след засаждането“, казва Шеридан.

Разпределете розите си внимателно

Правилното разстояние между розите ви осигурява правилен въздушен поток и предотвратява болести. Въпреки че разстоянието ще варира в зависимост от сорта, като цяло розите трябва да се засаждат на около 90 см една от друга, казва Кати Дженц, автор на „Groundcover Revolution“ . Ако обаче възнамерявате да засадите розите си като група или жив плет, тогава засаждането им на около 30 см една от друга е идеално, казва тя.

Често срещани проблеми при отглеждането на рози

Помислете за естетиката

Не пренебрегвайте естетическите аспекти, когато засаждате рози. „Храстовите рози се представят добре в смесени бордюри или могат да се добавят към градина за рязане за тези, които обичат флоралния дизайн“, казва Шеридан. „Тъй като имам силна склонност към ароматните рози, бих препоръчал да ги засаждате близо до врати, пътеки и други места с висок трафик във вашия имот, като се вземат предвид тръните, но не толкова далеч в бордюра, че да не можете да помиришете или да отрежете някои цветове за вазата.“ Той препоръчва да се оставят катерещите се рози да използват перголи, беседки, градински порти или беседки, за да се катерят.

Кой месец е най-подходящ за засаждане на рози?

Няма един-единствен най-подходящ месец за засаждане на рози и най-подходящият месец ще зависи от климата ви и от това дали засаждате саксийни или с голи корени. Като добро правило обаче, засаждането на рози с голи корени е в края на зимата до началото на пролетта (например март), а засаждането на саксийни рози е по-късно през пролетта до началото на лятото (например май). Може да имате и втори прозорец за засаждане на саксийни рози в началото на есента (септември).

Къде е най-доброто място за засаждане на рози?

Засадете розите на слънчево място, защитено от вятър, с добре дренирана почва.