Кога да засаждате рози за буйни цъфтежи в градината

Времето е от съществено значение при засаждането на рози. Ако розовият храст е засаден в неподходящо време на годината и на неоптимално място, той може да се затрудни да расте и да процъфтява. По същия начин, засаждането на рози при екстремни метеорологични условия може да стресира храста, което затруднява установяването му. Но добрата новина е, че е лесно да подготвите розите си за успех, стига да знаете кога (и кога не) да засадите рози.

Кога да засаждаме рози

Преди да можете да определите кога да засадите розите си, ще трябва да проучите разликите между засаждането на рози с голи корени и саксийни рози.

Кога да засаждате рози с голи корени

Розите с голи корени са спящи рози, които обикновено се предлагат от търговци на градински стоки по пощата, защото транспортирането е по-лесно, а разходите за доставка са по-ниски. „Розите с голи корени са със същото качество, което купувате в контейнер със субстрат за саксии, но тъй като са в спящ вид, те могат да пътуват „голи“, казва Кристофър Барет Шеридан, инструктор в Longwood Gardens. „Това е по същество храстовидната версия на луковицата за целите на транспортирането.“

Розите с голи корени са идеални за засаждане в края на зимата или началото на пролетта, защото можете да ги засадите веднага щом пристигнат. Не е нужно да чакате да се събудят, тъй като те ще излязат от покой и ще започнат да разлистват, когато природата каже, че е време. „Тъй като разсадниците се възползват от естествения жизнен цикъл на розата, бих бил предпазлив относно използването на рози с голи корени извън пролетния им прозорец за засаждане, а саксийните рози са надеждна алтернатива.“

Кога да засаждате саксийни рози

Саксийните рози са малко по-претенциозни относно това кога се засаждат, като се има предвид, че са активно растящи растения, чувствителни към стреса от пресаждането и промените в околната среда. „Саксийните рози могат да се засаждат по всяко време от пролетта до есента, но искаме да избегнем най-интензивните летни горещини и да им дадем поне няколко седмици, за да се аклиматизират преди първата слана“, казва Шеридан. Той също така отбелязва, че закупуването на саксийни, цъфтящи рози ви дава предимството да видите цвета на цветята и листата и дори да оцените аромата.

Кога не е добре да засаждате рози

Най-лошото време за засаждане на рози ще зависи от фактори като климата и местоположението, вида роза, която засаждате, и екстремните метеорологични условия. Но като цяло трябва да избягвате засаждането на рози през най-студените месеци, когато земята е твърде замръзнала за копаене, и седмиците непосредствено преди първата слана , казва Шеридан.

Най-добре е също така да избягвате засаждането на рози, когато температурите са близо до или надвишават 90 градуса по Фаренхайт, тъй като това може да бъде стресиращо за новопресадения розов храст. „По време на вегетационния период месеците, когато вашият регион преживява най-интензивните горещини на годината (в средата на Атлантическия океан това са юли и август), са предизвикателни и изискват повишена грижа от страна на градинаря“, казва Шеридан. „Освен това, летните гръмотевични бури могат да бъдат придружени от силни ветрове, които могат да подложат новата ви роза на „люлеене от вятъра“. Люлеенето от вятъра може да попречи на новите корени да се разпрострат отвъд дупката за засаждане.