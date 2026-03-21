Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иран атакува Йерусалим, Саудитска Арабия и ОАЕ са все по-въвлечени в конфликта (ВИДЕО)

21 март 2026, 1:22 часа 291 прочитания 0 коментара
Вой на сирени и взривове отекнаха тази вечер в Йерусалим, съобщиха журналисти на Франс прес, след като израелската армия предупреди, че Иран отново е изстрелял ракети срещу Израел Малко след това "Маген Давид Адом" (МДА), израелският аналог на Червения кръст, отбеляза, че на този етап няма данни за жертви и ранени.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри как фрагмент от иранска балистична ракета удряща Стария град на Йерусалим, падайки на около 400 ярда от Западната стена и джамията Ал-Акса.

В друго видео се вижда как част от свалена иранска балистична ракета пада върху кола в Централен Израел.

Израелската полиция обяви, че ще разположи свои екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив, за които има постъпили сигнали за паднали касетъчни боеприпаси". Касетъчните боепарипаси представляват вид муниции, чиято бойна глава се разпада на десетки по-малки боеприпаси. Освен че поразяват по-голяма площ, проблемът с тях е, че понякога част от боеприпасите не се взривяват и остават незабалязано на земята дълго време, което може да причини жертви в дългосрочен план.

Нито Иран, нито Израел е страна по Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява използването, производството, съхранението и разпространението на подобни оръжия. 

Техеран с нови предупреждения към ОАЕ

Междувременно държавните медии в Ислямската република съобщиха, че Техеран е заплашил Обединените арабски емирства, че ще удари емирство Рас ал-Хайма (част от състава на ОАЕ), ако те още веднъж позволят оттам да бъдат нападани ирански острови в Залива, предаде Ройтерс. Според информацията, Техеран е призовал ОАЕ да издаде спешно предупреждение към жителите на Рас Ал Хайма да се евакуират по определени маршрути, като заяви, че градът може да бъде цел поради участие в действия срещу ирански острови. Изявлението добавя, че местните власти са били предварително предупредени и ще поемат отговорност за всякакви последствия.

Саудитска Арабия пуска американски военни в базите си

Също тази вечер стана ясно, че Саудитска Арабия е отворила базата Крал Фахд за силите на САЩ. Така още американски войници се разгръщат в региона. ОАЕ от своя страна сигнализира, че е готова за дълга война – до 9 месеца. САЩ притискат Саудитска Арабия да се включи в настъпателни операции.

Войната изтри трилион долара от борсата за ден

Само днес са били заличени около 1 трилион долара от американската фондова борса. Това съобщавата икономически издания. Те уточняват, че основните индекси са паднали с между 1 и 2% на фона на засилващите се напрежения на Близкия изток.

В същото време очакванията за инфлация в САЩ за 1 година скочиха до около 5.2%. Това е най-високото ниво от 2023 г. насам. Ръстът е подтикнат от енергийния шок от конфликта на Близкия изток.

Испания със спешен пакет от мерки

Испания одобри спешен пакет от 5 милиарда евро, за да компенсира шоковете в енергийните цени от Иранската война. Ключовите стъпки включват намаляване на ДДС върху горива и енергия до 10% (по-евтино гориво с до 0,30 евро/литър), съкращаване на данъците върху електроенергията с около 60%, както и предоставяне на субсидия от 0,20 евро/литър за транспортния, селскостопанския и риболовния сектори. Планът е насочен към 20 милиона домакинства и 3 милиона компании.

Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес