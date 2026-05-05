Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп говори за мини-война. Иран: Дори още не сме ви почнали!

05 май 2026, 12:30 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп говори за мини-война. Иран: Дори още не сме ви почнали!

Американският президент Доналд Тръмп иска преговори с Иран. След вчерашната ескалация със сблъсъците в Ормузкия проток той явно е готов да игнорира провокациите на Ислямската република и да продължи дипломатическата си инициатива, пише WSJ, позовавайки се на американски официални лица.

В речта си в Белия дом вчера Тръмп ясно заяви, че засега планира да запази статуквото. "Наричам го мини-война", каза той и се въздържа от директно обявяване на нарушение на прекратяването на огъня от страна на Иран. Това вероятно предполага, че Тръмп може би е готов да си затвори очите за действията на Техеран в понеделник, пише изданието.

На този фон обаче позицията на Иран е съвсем друга.

Още: Експлозия на кораб промени всичко: Обръща ли Сеул гръб на САЩ в Ормузкия проток?

Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ. 

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Х на персийски език.

Нова ескалация в Близкия изток: САЩ унищожиха ирански катери

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ормузки проток война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес