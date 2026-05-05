Тръмп говори за мини-война. Иран: Дори още не сме ви почнали!

Американският президент Доналд Тръмп иска преговори с Иран. След вчерашната ескалация със сблъсъците в Ормузкия проток той явно е готов да игнорира провокациите на Ислямската република и да продължи дипломатическата си инициатива, пише WSJ, позовавайки се на американски официални лица.

В речта си в Белия дом вчера Тръмп ясно заяви, че засега планира да запази статуквото. "Наричам го мини-война", каза той и се въздържа от директно обявяване на нарушение на прекратяването на огъня от страна на Иран. Това вероятно предполага, че Тръмп може би е готов да си затвори очите за действията на Техеран в понеделник, пише изданието.

На този фон обаче позицията на Иран е съвсем друга.

Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Галибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ.

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Х на персийски език.

