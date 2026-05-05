Секретната ядрена програма на Израел: Сделката със САЩ, която я запази в тайна преди 60 г., може да бъде развалена

Група от демократи в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса на САЩ - призова администрацията на президента Доналд Тръмп да признае публично неразкритата програма на Израел за ядрени оръжия. Това е ход, който би означавал отказ от десетилетия наред водена политика на Щатите. Също така би потвърдил това, което от края на 60-те години на миналия век е "публична тайна" сред служителите на разузнаването.

Демократи с писмо до Марко Рубио: Конгресът трябва да бъде информиран за ядрения баланс в Близкия изток

В писмо до държавния секретар Марко Рубио, получено и цитирано от The Washington Post, повече от 20 законодатели, водени от конгресмена Хоакин Кастро (Тексас), заявяват, че мълчанието на Вашингтон по отношение на програмата е неоправдано на фона на войната в Иран и острата заплаха от военна ескалация.

„Рисковете от погрешни преценки, ескалация и използване на ядрено оръжие в тази обстановка не са теоретични“, пишат те. „Конгресът има конституционна отговорност да бъде напълно информиран за ядрения баланс в Близкия изток, риска от ескалация от страна на която и да е от страните в този конфликт, както и за плановете и мерките на администрацията за такива сценарии".

„Не смятаме, че сме получили тази информация“, пишат още законодателите.

Опасенията относно ядрената ескалация се споделят и от някои лица в администрацията на Тръмп, които твърдят, че червените линии на Израел може да не са адекватно разбрани, казват представители на американската администрация.

Писмото е най-новият знак за промяна в подхода на Демократическата партия към Израел на фона на нарастващото недоволство от убийствата на цивилни граждани в Ивицата Газа, Западния бряг и Ливан, както и от активното лобиране във Вашингтон за война в Иран.

Какво се знае за ядрената програма на Израел?

Израел не признава своята ядрена програма, създадена в тайна в края на 50-те години, и няма публично обявена доктрина за това как би могъл да използва такива оръжия.

Авнер Коен, водещ историк по израелската ядрена програма, заяви, че писмото нарушава табу, което е продължило повече от половин век. „Това е нещо, което хората не смееха да направят преди“, казва професорът в Института за международни изследвания в Мидълбъри и автор на книгата „Израел и бомбата“.

„Дори повдигането на тези въпроси публично е отклонение от двупартийната норма“, добавя той пред The Washington Post.

Произходът на мълчанието на САЩ и Израел по ядрения въпрос датира от неформално споразумение между президента Ричард Никсън и израелския премиер Голда Меир през 1969 г., когато Вашингтон на практика приема политиката на Израел за ядрена двусмисленост и се съгласява да защитава страната от международния контрол, припомня Коен. „Израел сам не би могъл да поддържа тази политика в продължение на десетилетия без Съединените щати“, казва той.

Авторите на писмото твърдят, че тази политика сега подкопава доверието в САЩ, защото Вашингтон се стреми да ограничи ядрените програми на Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, без да признава ядрената програма на съседния на тях Израел. „Не можем да разработим последователна политика за неразпространение в Близкия изток…, докато поддържаме политика на официално мълчание относно ядрените възможности на една от страните, която играе централна роля в продължаващия конфликт“, пишат законодателите.

В администрацията на Тръмп се обсъжда дали и кога може да има ядрен отговор от Израел

Изпълнителната власт в САЩ, независимо от това коя политическа партия е на власт, е поддържала политиката на секретност, но напоследък сред представителите на администрацията на Тръмп се водели дискусии относно това какво би могло да предизвика ядрен отговор от страна на Израел. Също така имало опасения, че прагът за такъв отговор може да е по-нисък, отколкото Вашингтон е преценявал по-рано, разкриват пред изданието американски представители.

Сценарий, който напоследък е обект на засилено внимание сред американските служители, включва претоварване на израелската противовъздушна отбрана от ракетен обстрел от съседните държави. Въпросът дали Израел би прибегнал до ядрен отговор, ако се сблъска с необичайно висок брой жертви сред цивилното население, е бил обсъждан „често“, споделя неназован служител на администрацията на Тръмп.

През март ирански ракети удариха градовете Димона и Арад, намиращи се в близост до основните израелски съоръжения за ядрени изследвания, след удари на САЩ и Израел срещу иранската ядрена програма. Иранската контраатака не предизвика радиоактивен инцидент, но разкри пропуски в системата за противовъздушна отбрана на Израел.

В писмото си до Рубио демократите искат също така подробна информация за ядрената програма на Израел, включително нивото на неговите възможности за обогатяване, къде се произвеждат делящи се материали и дали Израел е съобщил на САЩ своите червени линии за използване на ядрени оръжия в настоящата война срещу Иран.

САЩ и Израел не са коментирали официално предложението на демократите.

