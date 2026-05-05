САЩ: Примирието остава, атаките на Иран са под прага на по-широка война (ВИДЕО)

Съединените щати заявиха, че иранските атаки срещу кораби и военни сили в Персийския залив досега не са достигнали нивото, което би довело до по-широк конфликт. Това съобщи на 5 май генерал Дан Кейн, който е председател на Общото командване на въоръжените сили на САЩ. „Те са атакували американските сили повече от 10 пъти, като всички атаки са под прага за възобновяване на мащабни бойни операции на този етап“, каза той във връзка с новата ескалация насред примирието между Вашингтон и Техеран.

Кейн посочи, че Иран е обстрелял търговски кораби девет пъти и е конфискувал два контейнеровоза, откакто беше обявено примирието. Той добави, че тези действия са част от усилията за нарушаване на световната търговия.

Генералът заяви, че около 22 500 моряци на борда на повече от 1550 търговски кораба остават блокирани в Персийския залив поради прекъсването на движението. Той добави, че действията на Иран засягат ключов морски маршрут, по който преминава около една пета от световното потребление на петрол, като американските сили работят за осигуряване на безопасността на корабоплаването и поддържане на свободата на навигация.

Пийт Хегсет: "Не търсим конфликт с Иран"

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви на същата пресконфренеция, че Вашингтон не търси конфликт с Иран - въпреки нарастващото напрежение в Ормузкия проток. Той добави, че целта на Съединените щати е да защитят корабоплаването от иранска агресия, и посочи, че е ясно как Техеран е "агресорът".

Iran is the clear aggressor.pic.twitter.com/waBteSDNgh — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Според него Техеран "отдавна тормози корабите", но не контролира стратегическия воден път. "Като пряк подарък от Съединените щати към света, ние издигнахме внушителен купол в червено, бяло и синьо над пролива", заяви самодоволно Хегсет.

As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait.pic.twitter.com/OGKYhybSYO — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

По думите му - Иран е в неудобно положение. "Те твърдяха, че контролират пролива, но всъщност не е така", смята Хегсет за затворения от Техеран Ормузки проток, но и за наложената морска блокада на САЩ срещу иранските пристанища.

Iran is embarrassed. They said they control the strait; they do not.pic.twitter.com/WYKBfPhXQ6 — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

"В крайна сметка има само един човек, който държи кормилото и направлява всичко това: президентът Тръмп", каза министърът, давайки да се разбере, че държавният глава на САЩ взема всички решения.

There is only one hand on the wheel ultimately directing this: President Trump.pic.twitter.com/UwLzaVgoB7 — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Хегсет заяви, че на САЩ няма да им се наложи да навлизат във въздушното пространство или водите на Иран, за да отворят отново протока. Добави, че стотици кораби чакат на опашка, за да преминат по маршрута.

Той също така каза, че усилията на САЩ за осигуряване на безопасността на корабоплаването, наричани операция "Проект Свобода", са временни и са отделни от по-широките военни операции. "Примирието остава" и го "наблюдаваме отблизо", добави Хегсет.

The ceasefire is not over; this is a separate project...



Right now, the ceasefire certainly holds, but we’re going to be watching very closely. pic.twitter.com/NPmBdqE6x8 — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Във връзка с това ген. Дан Кейн заяви, че американските десантчици "са винаги готови да скочат от самолети на Военновъздушните сили, за да се включат в наземни боеве и да завземат ключови позиции, ако им бъде заповядано, точно както направиха техните предшественици в Сицилия и Нормандия по време на Втората световна война".

These paratroopers are constantly ready to jump from Air Force aircraft into ground combat and seize key terrain if ordered to do so, just like their predecessors did in Sicily and Normandy in World War II.pic.twitter.com/bX9lr8QxiR — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Хегсет заяви отделно, че Вашингтон няма да се ангажира с усилия за изграждане на държава в Иран. „Няма да се забъркваме в някакъв проект за изграждане на държавата“, заяви министърът и добави, че иранското правителство „е убило 45 000 от собствените си хора, невинни цивилни“.

Хегсет заяви, че целите на САЩ остават ограничени, фокусирани върху сигурността и предотвратяването на придобиването на ядрени оръжия от Иран.

