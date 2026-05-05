Вулканът Семеру в Индонезия се събуди (ВИДЕО)

Вулканът Семеру в Индонезия се събуди. Регистрирани са най-малко девет изригвания. Пепелта се е издигнала на 900 метра над кратера, достигайки около 4576 метра над морското равнище, съобщават от центъра по вулканология. На местните жители е забранено да се приближават до кратера в радиус от 5 километра.

ОЩЕ: Не както мислеха досега: Учени разкриха как вулканът Йелоустоун се захранва

Индонезийският център за вулканология и ограничаване на последствията на геологически катастрофи призова местните жители и туристите да бъдат бдителни.

⚡️ At least nine eruptions recorded at Indonesia’s Mount Semeru



Ash rose up to 900 meters above the crater — around 4,576 meters above sea level, according to the volcanology center.



Residents have been banned from approaching the crater within a 5 km radius. pic.twitter.com/tY7NEDJdnH — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия - 3,6 км над морското равнище и най-високият на остров Ява.

Индонезийският архипелаг, който е най-големият в света и се състои от 18 000 острова, е разположен в така наречения тихоокеански "Огнен пръстен", за който е характерна повишена сеизмична активност. Общо в страната има 500 вулкана, от които 130 са активни.