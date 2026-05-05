"Ние сме суперсила": Иран предупреди САЩ, че още не е започнал (ВИДЕО)

"Още не сме започнали" - такова предупреждение отправи председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф към САЩ по въпроса с Ормузкия проток. Галибаф използва социалната мрежа "Х", за да отправи предупреждението - всъщност той е един от няколко лица на иранския режим, които действат като вербални оръдия.
Още: Експлозия на кораб промени всичко: Обръща ли Сеул гръб на САЩ в Ормузкия проток?
"Новото уравнение на Ормузкия проток е в процес на утвърждаване. Сигурността на корабоплаването и енергийния транзит е застрашена от Съединените щати и техните съюзници чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Разбира се, злото им ще се свие. Знаем много добре, че продължаването на статуквото е недопустимо за Америка - докато дори още не сме започнали", написа Галибаф.
Iran’s Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) May 5, 2026
The new equation of the Strait of Hormuz is in the process of being solidified.
The security of shipping and energy transit has been jeopardized by the United States and its allies through the violation of the ceasefire and the imposition of a blockade; of… pic.twitter.com/i00LLrNnkC
Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ унищожиха ирански катери
Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди също в "Х", че случващото се в Ормузкия проток ясно показва - няма военно решение на въпроса. САЩ да се тревожат да не бъдат повлечени "в блатото" от зложелатели, даде съвет Арагчи.
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) May 4, 2026
Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.
As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the… pic.twitter.com/CKxJJb6vrf
Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отговори директно на въпрос какви инструменти има Иран на разположение, за да се противопостави на Съединените щати и защо не се договори със САЩ, след като Съединените щати са суперсила: "Ние също сме суперсила. Следващият" - Още: Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)
Reporter:— Clash Report (@clashreport) May 4, 2026
America is a superpower. Why don't you back down or compromise?
Iran's FM Spokesperson Esmail Baghaei:
We are also a superpower. Next. pic.twitter.com/U4fUcd0iOl