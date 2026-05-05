"Ние сме суперсила": Иран предупреди САЩ, че още не е започнал (ВИДЕО)

05 май 2026, 11:42 часа 420 прочитания 0 коментара
"Още не сме започнали" - такова предупреждение отправи председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф към САЩ по въпроса с Ормузкия проток. Галибаф използва социалната мрежа "Х", за да отправи предупреждението - всъщност той е един от няколко лица на иранския режим, които действат като вербални оръдия.

"Новото уравнение на Ормузкия проток е в процес на утвърждаване. Сигурността на корабоплаването и енергийния транзит е застрашена от Съединените щати и техните съюзници чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Разбира се, злото им ще се свие. Знаем много добре, че продължаването на статуквото е недопустимо за Америка - докато дори още не сме започнали", написа Галибаф.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди също в "Х", че случващото се в Ормузкия проток ясно показва - няма военно решение на въпроса. САЩ да се тревожат да не бъдат повлечени "в блатото" от зложелатели, даде съвет Арагчи.

Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отговори директно на въпрос какви инструменти има Иран на разположение, за да се противопостави на Съединените щати и защо не се договори със САЩ, след като Съединените щати са суперсила: "Ние също сме суперсила. Следващият" - Още: Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
