За втори пореден ден: ОАЕ прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи в следобедните часове българско време на 5 май, че системите за противовъздушна отбрана на страната отговарят на атаки с ракети и дронове, идващи от Иран. Ведомството потвърждава, че "шумовете, които се чуват в отделни райони на страната, са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ, които прехващат балистични ракети, крилати ракети и дронове", се добавя в изявлението.

Нарушеното примирие

Ден по-рано към ОАЕ за първи път бяха изстреляни ирански ракети от началото на примирието между Техеран и САЩ, установено през април.

Голям пожар избухна в нефтената индустриална зона Фуджейра в ОАЕ след нападение с дрон, извършено от Иран на 4 май. Най-малко трима души бяха ранени, всички от които индийски работници в промишлената зона.

UAE's Fujairah on fire following Iranian attack today.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са засечени общо четири крилати ракети, насочени към територията на страната. Системите за противовъздушна отбрана успешно са прехванали три от тях над териториални води, а четвъртата е паднала в морето. Впоследствие информацията беше актуализирана - 12 прехванати балистични ракети и 3 крилати, както и 4 дрона.

Iran shows footage of its forces firing cruise missiles today.

Според непотвърдени данни - по крайбрежието на страната са били атакувани няколко танкера вчера. Съобщаваше се за атаки срещу военни кораби на САЩ, но няма официални съобщения за това.

