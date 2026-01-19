Войната в Украйна:

Иран е извършил над 50 екзекуции по време на протестите?

Най-малко 52-ма затворници са били екзекутирани в Иран въз основа на предишни неполитически присъди по време на националните протести и продължаващото прекъсване на интернет връзката, съобщи американската правозащитна организация HRANA. В доклада ѝ от края на миналата седмица се посочва, че екзекуциите са били извършени между 5 и 14 януари в най-малко 42 затвора в различни провинции. Екзекутираните са били осъдени на смърт по обвинения, включващи убийство и престъпления, свързани с наркотици, които според HRANA не са били политически и не касаят сигурността.

Екзекуциите са били докладвани по време на строги ограничения на достъпа до информация, като пълното прекъсване на интернет е ограничило обществения контрол и независимия мониторинг на съдебните производства и изпълнението на смъртни присъди.

„Най-малко 37 затворници са били екзекутирани между 5 и 12 януари. Допълнителни екзекуции са били докладвани в следващите дни, включително вълна от екзекуции между 13 и 14 януари в няколко затвора в цялата страна“, се посочва в изявлението.

Групата заяви, че затворническите власти и съответните институции не са обявили официално екзекуциите към момента на докладването им.

Притеснения около прилагане на смъртното наказание в Иран

Правозащитните организации изразиха загриженост относно продължаващото прилагане на смъртното наказание в Иран, особено по време на периоди на засилена сигурност и ограничен информационен поток.

Снимка: Getty Images

„Продължаването на екзекуциите на фона на блокирането на интернет засили опасенията относно липсата на прозрачност в съдебната система, достъпа до справедливи съдебни процеси и повишения риск от нарушения на правото на живот“, заявиха от HRANA.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че властите в Иран са спрели планирани екзекуции на повече от 800 протестиращи след заплахите му да удари "силно" Ислямската република в сценарий на продължаващи убийства. След това републиканецът смекчи реториката спрямо Техеран. Убийствата обаче продължават - вече има нови доклади, базирани на данни от ирански лекари на място, за поне 16 500 жертви сред протестиращите: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Не е ясна и съдбата на 26-годишния Ерфан Солтани, който беше задържан по време на демонстрациите и за когото се появи информация, че ще бъде екзекутиран: Първа екзекуция в Иран по време на настоящите протести? Смесени сигнали за Ерфан Солтани.

Димитър Радев
