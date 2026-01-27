Иран иска обяснение от Италия и заплашва с разрушителни последици

Иранското министерство на външните работи привика за обяснение италианския посланик днес. Причината е предложението на Рим Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) да бъде включен в "черния списък" на Европейския съюз с терористични организации. Иранското МВнР е предупредило, че всякакви санкции ще имат "разрушителни последици" и е призовало италианския външен министър Антонио Таяни да "преразгледа необмислените си позиции спрямо Иран".

Таяни по-рано заяви, че ще внесе предложението си по време на среща на външните министри на ЕС в четвъртък в Брюксел, в отговор на жестокото потушаване на протестите в Иран, посочва италианската новинарска агенция АНСА. Тези негови изявления бяха окачествени от Иран като "безотговорни".

По-рано тази седмица Италия предложи ЕС да добави иранските Революционни гвардейци към списъка си с терористични организации, но поради липса на единодушие сред 27-те държави членки е малко вероятно външни министрите от блока да вземат решение по този въпрос на заседание на Съвета "Външни работи", посочва Франс прес, цитирана от БТА.

Европейският съюз обаче се готви да наложи санкции на висши ръководители на КГИР, казаха днес пред АФП дипломатически източници.

Около 21 организации и физически лица, сред които и висши ръководители на Гвардейците, ще бъдат обект на тези санкции, които предвиждат забрана за влизане в ЕС и замразяване на активи в блока.

Санкции ще бъдат наложени и на около десет физически лица и организации в Иран, обвинени в подпомагане на Русия във войната ѝ срещу Украйна чрез доставка на дронове или ракети, съобщиха дипломати в Брюксел. Тези санкции обаче ще трябва да бъдат официално одобрени от държавите членки на ЕС на срещата на външните министри на блока.

