Иран нанесе удар по американска база в Саудитска Арабия, има тежко ранени военни (ВИДЕО)

Десетима американски военнослужещи бяха ранени при иранско нападение с ракети и дронове срещу военновъздушната база Принц Султан в Саудитска Арабия. Двама от тях са тежко пострадали, а останалите осмина също са със сериозни травми, съобщават световните агенции. Поразени са и американски самолети, като според редица агенции, поне един изтребител е напълно унищожен.
Същевременно се появиха съобщения за масивни бомбардировки на Съединените щати и Израел срещу Иран. За момента не е ясно обектът на атаката.
В конфликта в Близкия изток се включиха и йеменските хути. В специално обръщение, техен лидер обяви, че са готови да се включат в защита на Иран и да нападнат страни, които помагат на Вашингтон и Тел Авив. „Потвърждаваме, че пръстите ни са на спусъка за директна военна намеса“, заяви лидер на хутите. По думите му това ще стане, ако някоя от страните влезе във войната на страната на Америка и Израел срещу Ислямската република и „ако бъде използвано Червено море за извършване на враждебни операции от Америка и Израел“.
We affirm that our fingers are on the trigger for direct military intervention in the following cases:
The joining of any alliances with America and Israel against the Islamic Republic of Iran and the Axis of Jihad and Resistance.
