Ирак претърсва пустинята за тайна израелска база

Проиранските милиции, известни като Иракските Сили за мобилизация на народа (СМН), съобщиха, че са започнали издирване на тайна израелска военна база в южен пустинен район. Операцията под кодовото име "Налагане на суверенитет" е започнала публикация на в. "Уолстрийт джърнъл", че израелските сили са създали "нелегален военен аванпост" в Наджаф в подкрепа на въздушната операция срещу Иран и че през март базата е била на косъм да бъде разкрита.

Вчера иракските власти опровергаха съобщението за наличие на незаконни чужди бази или сили на тяхна територия. Те посочиха, че през март иракските сили са водили боеве с "неизвестни незаконни подразделения", подкрепяни от авиация, при което е загинал боец от иракските сили за сигурност, двама са били ранени, а тяхно превозно средство е пострадало.

В съобщението се допълва, че неидентифицираните подразделения са се оттеглили под прикритие от въздуха. Оттогава иракските сили за сигурност са извършвали редовни проверки, предимно в пустинните райони, но не са открили присъствие на незаконни бази или сили.

СНМ, които изиграха ключова роля в битката с "Ислямска държава" между 2014 и 2017 г., продължават да действат заедно с иракските сили за сигурност. След началото на американско-израелските удари по Иран в края на февруари милициите съобщиха, че са извършили поредица от нападения срещу цели на САЩ и Израел.

