Иран постави "черен рекорд": Хиляди екзекутирани през 2025 г.

Иран постави "черен рекорд" по екзекуции — над 1600 души са екзекутирани през 2025 година. Това е най-високата цифра от 1989 г. насам — средно над четири екзекуции на ден, според правозащитни организации. Повечето присъди са свързани с обвинения, свързани с наркотици, но екзекуции се използват и по политически дела.

Обвинения и екзекуции

Припомняме, че държавните медии в Иран съобщиха, че е екзекутиран Али Фахим - 23-годишен протестиращ, арестуван по време на демонстрациите на 8 януари тази година в Техеран. В рамките на 5 дни той е четвъртият подсъдим по делото, получил смъртното си наказание чрез обесване. Неговите съмишленици Аболфазл Салехи Сиавашани, Шахаб Зохди и Ясер Раджаифар са изложени на сериозен и непосредствен риск от екзекуция.

😢 Iran sets execution record — over 1,600 people put to death in 2025



This is the highest figure since 1989 — an average of more than four executions per day, according to human rights groups.



Most sentences are linked to drug-related charges, but executions are also used in… pic.twitter.com/KbS8VIoPNn — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Организацията "Иран за правата на човека" (IHRNGO) осъди обесването на Фахим с най-силни думи и призова международната общност и организациите на гражданското общество да реагират решително на ежедневните екзекуции на политически затворници в страната. „Тези екзекуции са част от стратегията за оцеляване на Ислямската република, която води война срещу собствения си народ под прикритието на външен конфликт. Международната общност трябва да реагира незабавно. Положението на затворниците и системното използване на смъртното наказание от режима като политически инструмент за репресия трябва да се превърнат в основно условие при всякакви преговори или взаимодействия с Ислямската република", категоричен е директорът на IHRNGO Махмуд Амири-Могадам.

Според съдебната информационна агенция Mizan протестиращият Али Фахим е бил обесен на неуточнено място на 6 април 2026 г. IHRNGO установи, че мястото на екзекуцията му е затворът „Гезелхесар“.

В официалния доклад се посочва, че Али е бил обвинен в „участие в оперативни действия срещу националната сигурност от името на ционисткия режим, Съединените щати и враждебни групи и техните съюзници, което е довело до страх и несигурност сред обществото“, както и за „проникване в класифицирани военни обекти“ с намерение да се откраднат оръжия и боеприпаси. Обвинен е още в "унищожаване и палеж на държавна собственост с цел да се противопостави на Ислямската република Иран".

Али Фахим беше един от седемте обвиняеми по делото за нападение срещу база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция - т.е. Иранската революционна гвардия - в Техеран. Десет дни след ареста, на 18 януари, държавните медии излъчиха принудителните признания на петима от обвиняемите. Във видеото те са наричани „измамени младежи“, които са били „насочени от американско-ционистки терористични елементи“ да нападнат базата.

Според наличната информация Али Фахим е бил преместен в килиите за изолация преди екзекуция заедно с Аболфазл Салехи Сиавашани, който е изложен на сериозен и непосредствен риск от обесване. Правният статут на Шахаб Зохди и Ясер Раджаифар, останалите двама подсъдими по делото, не е ясен.

Фахим е десетият политически затворник, екзекутиран през последните осем дни. Мохамад Тагави и Шахрок Данешваркар бяха тайно обесени на 30 март, а подсъдимите им Поуя Гобади и Бабак Алипур бяха тайно обесени ден по-късно.

