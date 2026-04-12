Путин се чу с президента на Иран: Какво са обсъдили?

Руският президент Владимир Путин и президентът на Иран Масуд Пезешкиан обсъдиха в телефонен разговор най-новия развой на събитията в Близкия изток, съобщи пресслужбата на Кремъл. Иранският президент даде оценка на иранско-американските преговори, състояли се вчера в пакистанската столица Исламабад, и изрази признателност за принципната руска позиция, включително на международни форуми, целяща деескалация на ситуацията. Пезешкиан благодари също за хуманитарната помощ, оказана от Русия на иранския народ, са казва в съобщението на Кремъл.

Още: Иран: Подкрепата на Путин ни вдъхновява във войната със САЩ

Владимир Путин подчерта готовността си да продължи да съдейства в търсенето на политико-дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в интерес на установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток. За тези цели Русия ще продължи активните контакти с всички партньори в региона, отбелязва пресслужбата.

Още: Пазарът на петрол игнорира сигналите за мир: Защо цените скочиха точно когато очаквахме спад?

При обсъждането на актуални въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, беше потвърдена готовността на двете страни за по-нататъшно всестранно укрепване на добросъседските отношения, допълва пресслужбата на руското президентство. В хода на разговора Пезешкиан е поздравил Путин и всички православни християни в Русия по случай Великден.

Още: Мир, но на каква цена? Пезешкиан назова условията на Иран за край на войната