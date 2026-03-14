Иран предупреди да се евакуират 3 пристанища в ОАЕ: Те са ни легитимна цел!

Иранските военни предупредиха днес да се евакуира цивилното население от три ключови морски пристанища в Обединените арабски емирства, тъй като се готви да удари там "избрани цели". Говорител на иранската армия призова хората в ОАЕ да напуснат пристанищата, доковете и "американските скривалища" като със сигурност става дума поне за Фуджейра и Джебел Али. Това се случва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да удари нефтената инфраструктура на иранския остров Харг, ако Техеран не спре да атакува кораби в Ормузкия проток. По всичко изглежда, че Иран вероятно не смята да се вслуша в предупреждението.

След снощния удар на САЩ по остров Харг Иран омаловажи мащаба на щетите. Същевременно заплаши да засили използването на по-мощни оръжия и предупреди, че части от ОАЕ също са легитимна цел, припомни Ройтерс.

"Заявяваме на лидерите на ОАЕ, че Иран счита за легитимно право да защитава националния си суверенитет и територия, като се насочва към източника на американските вражески ракетни изстрелвания в пристанищата, доковете и военните убежища на САЩ, скрити в някои градове на ОАЕ", заяви говорителят на Иранската революционна гвардия.

МВнР на ОАЕ не е отговорило досега на иранското обвинение, че атаката срещу остров Харг е дошла през територията на ОАЕ.

Някои операции по товарене на петрол бяха преустановени в емирството Фуджейра на ОАЕ, основен терминал за износ на суров петрол, съобщиха източници от индустрията и търговията.

Междувременно ОАЕ съобщи, че от началото на военните действия на 28 февруари е имало 1600 атаки с дронове срещу него, пише FT.

През последните 24 часа Емирствата са атакували 33 ирански дрона, регистрирани са и 9 изстрелвания на балистични ракети, с което общият брой на ракетните атаки достига 294, се казва още в съобщението.

