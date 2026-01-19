Войната в Украйна:

Иран призна за убити протестиращи край бази на силите "Басидж"

Стрелба извън бази на "Басидж" и полицейски участъци е довела до убийства на демонстранти по време на протестите в Иран, а общо са загинали хиляди хора, заяви на 19 януари ръководителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той каза, че силите за сигурност са се сблъскали с протестиращи, събрали се пред обекти на силите "Басидж" и пред централата на правоохранителните органи.

"Басидж" е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Иранската революционна гвардия (IRGC) и един от петте ѝ клона.

Азизи добави, че властите събират окончателните данни за жертвите, които ще бъдат обявени след направен преглед. И не пропусна да критикува американския президент Доналд Тръмп за подкрепата му към протестиращите, наричайки го „самозабравен и заблуден“, предава опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон.

Жертвите на протестите в Иран

Мащабът на репресиите става все по-ясен с появата на нова информация. Неназован ирански официален представител заяви пред Reuters, че са загинали най-малко 5000 души, включително 500 служители на силите за сигурност. Реалният брой на жертвите обаче може да е значително по-висок, като на някои места се цитират данни дори за 20 000 души.

Според неотдавнашен доклад на Iran International, базиран на доказателства от видеоклипове и снимки, както и на информация от източници "от кухнята" на иранския режим, силите за сигурност са убили около 12 000 протестиращи в рамките само на два дни - 8 и 9 януари. Точно на 8 януари властите прекъснаха изцяло интернета в страната.

Ирански лекари, използващи Starlink, заявиха пред The Times, че около 16 500 протестиращи са загинали, а около 330 000 са ранени. Това съвпада с описанието на ирански културен активист, който определи обстоятелствата като „гражданска война".

Член на медицинския персонал в югозападния ирански град Бехбахан съобщи пред Iran International на 19 януари, че според предварителна оценка между 40 и 50 души са получили очни травми по време на протестите на 8 и 9 януари.

Димитър Радев
