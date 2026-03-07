Правителството на Гюров:

След 60 часа без ток: Протести срещу режима в Хавана (ВИДЕА)

07 март 2026, 9:35 часа 430 прочитания 0 коментара
След 60 часа без ток: Протести срещу режима в Хавана (ВИДЕА)

Нощни протести избухнаха в кубинската столица Хавана. След повече от 60 часа без електричество, хората в няколко квартала излязоха на улиците, за да протестират срещу комунистическия режим. Енергийният оператор "Унион Електрика" уточни, че спирането на тока е било причинено от внезапна авария в топлоелектрическата централа "Антонио Гитерас" – най-голямата в страната, намираща се на около 100 километра източно от Хавана.

ОЩЕ: Тръмп: Куба скоро ще падне, изпращам Марко там

Подобни прекъсванията не са нещо необичайно. През последните години в страната се наблюдава серия от такива случаи. Липсата на гориво е ключова. А блокадата на Съединените щати е основна причина за срива на доставките, особено от водещия износител на петрол за Куба - Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро беше свален в началото на януари от Вашингтон.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Американските прокурори във Флорида подготвят евентуални наказателни дела срещу кубинското правителство и лидерите на комунистическата партия, тъй като президентът Доналд Тръмп сигнализира, че Куба може да бъде следващата цел за смяна на режима.

Работна група с ФБР, ДЕА и Министерството на финансите събира доказателства за потенциални престъпления като трафик на наркотици, нарушения на имиграционното законодателство и нарушения на санкциите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Електричество Куба без ток
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес