След 60 часа без ток: Протести срещу режима в Хавана (ВИДЕА)

Нощни протести избухнаха в кубинската столица Хавана. След повече от 60 часа без електричество, хората в няколко квартала излязоха на улиците, за да протестират срещу комунистическия режим. Енергийният оператор "Унион Електрика" уточни, че спирането на тока е било причинено от внезапна авария в топлоелектрическата централа "Антонио Гитерас" – най-голямата в страната, намираща се на около 100 километра източно от Хавана.

ОЩЕ: Тръмп: Куба скоро ще падне, изпращам Марко там

Подобни прекъсванията не са нещо необичайно. През последните години в страната се наблюдава серия от такива случаи. Липсата на гориво е ключова. А блокадата на Съединените щати е основна причина за срива на доставките, особено от водещия износител на петрол за Куба - Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро беше свален в началото на януари от Вашингтон.

Американските прокурори във Флорида подготвят евентуални наказателни дела срещу кубинското правителство и лидерите на комунистическата партия, тъй като президентът Доналд Тръмп сигнализира, че Куба може да бъде следващата цел за смяна на режима.

Работна група с ФБР, ДЕА и Министерството на финансите събира доказателства за потенциални престъпления като трафик на наркотици, нарушения на имиграционното законодателство и нарушения на санкциите.

