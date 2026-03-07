САЩ продават 12 000 бомби на Израел

Държавният департамент на САЩ е одобрил продажбата на 12 000 453-килограмови бомби на Израел, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Държавният секретар Марко Рубио е преценил, че има спешна нужда от боеприпасите и е отменил обичайната процедура за преглед от Конгреса.

В уведомлението до Конгреса, в което се съобщава, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата, не се посочва къде Израел възнамерява да използва бомбите.

"Предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи", се посочва в документа.

Сделката е на стойност 151,8 милиона долара.