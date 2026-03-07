Лайфстайл:

САЩ пращат трети самолетоносач срещу Иран (ВИДЕО)

07 март 2026, 9:53 часа 335 прочитания 0 коментара
САЩ се готвят да изпратят трети самолетоносач - "Джордж Х. У. Буш", в Близкия изток. Два самолетоносача вече са там - "Ейбрахам Линкълн" и "Джералд Форд". Това би довело до едновременното разполагане на три ядрени кораба в региона. "Ейбрахам Линкълн" в момента действа в Арабския залив, а "Джералд Форд" току-що пристигна в Червено море.

ОЩЕ: САЩ обявиха колко американски войници са убити при операцията срещу Иран

По-рано стана ясно, че Иран отново е изстрелял ракета по посока на американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“, съобщи иранската армия.

Централното командване на САЩ отхвърли тези твърдения като дезинформация. В официално изявление се посочва, че ракетите дори не са се доближили до плавателния съд и „Ейбрахам Линкълн“ продължава активните си бойни операции без повреди.

ОЩЕ: САЩ предупредиха, че Иран го чака тежка нощ, Техеран удари военна база в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Засега самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" остава в бойна готовност в Арабско море, изпълнявайки ролята на ключова платформа за въздушни удари срещу иранската военна инфраструктура.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
САЩ самолетоносач война Иран
