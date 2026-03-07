Тодор Тагарев: Израел няма да спре, дори САЩ да се оттеглят

Основната причина за започналата операция на САЩ и Израел срещу Иран е опасността от ядрено въоръжаване на режима в Техеран. Иран е на 12 без 5 или 12 без 1 минута от разработването на ядрено оръжие. Това мнение изрази в интервю за БНР бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев. Той подчерта, че Иран разполага с напреднали ракетни системи, дронове и прокси-групировки като "Хамас", "Хизбулла" и хутите, които "се захранват, направляват и оборудват от Иран".

"Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, следващата страна, която ще инвестира, е Саудитска Арабия. Турция няма да чака. Това би било огромен проблем за глобалната сигурност", смята той.

"Израел няма да загуби интерес"

Проф. Тагарев предупреди, че "президентът на САЩ Доналд Тръмп може след 4 седмици да загуби интерес. Но Израел няма да загуби интерес. За тях това е въпрос на оцеляване", каза той.

И прогнозира, че "в оставащите седмици иранските системи за противовъздушна отбрана ще бъдат напълно унищожени. Израел и САЩ ще могат да нанасят удари, когато пожелаят".

Проф. Тагарев коментира разполагането на американски самолети у нас и реакциите на институциите. Той уточни, че решението е взето то кабинета Желязков и вероятно е минало през Министерския съвет или е било съгласувано между МВнР и Министерството на отбраната, но "Министърът на отбраната е длъжен незабавно да информира Народното събрание и президента. А това стана две седмици по-късно".