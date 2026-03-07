Правителството на Гюров:

7 март в историята: Най-важното решение, взето в хода на Балканската война

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

7 март 1913 г.: Решението за атакуване на предните позиции в Източния сектор на Одрин в хода на Балканската война

На този ден през 1913 г. в хода на Балканската война е взето важно решение - атакуване на предните позиции в Източния сектор на Одрин, но без продължаване на атаката за овладяване на фортовия пояс. Овладяването на Одринската крепост е един от най-големите военни успехи на балканските съюзници. Това се случва на 13 март 1913 г. На този ден след ожесточена нощна атака българската армия с подкрепата на две сръбски дивизии, успява да овладее крепостта. В резултат на това Шукри паша се предава заедно с целия си щаб. Около 80 000 турски войници са пленени, а 524 оръдия са иззети.

България, Сърбия, Гърция и Черна гора са държавите, които участват в Балканската война против Османската империя. Нерешеният национален въпрос на Балканите през последната четвърт на XIX и началото на ХХ в. е в основата на Балканската война. Значителни части от Балканския полуостров с българско, гръцко, сръбско и албанско население остават в пределите на империята след приключване на Руско-турската освободителна война. Не само религиозният натиск, но и феодалните порядки в Османската империя възпрепятстват обществено-икономическото и културно развитие на това население. 

Кланетата на българи в Щип през ноември 1911 г., както и тези в Кочани през юли 1912 г., са причината правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора да отправят искания към Високата порта, в които настояват за защита на това население, както и за реформи в европейските предели на Османската империя. Високата порта отказва съдействие на потърпевшите балкански страни и те мобилизират войските си.

Черна гора поставя началото на военните действия в края на септември 1912 г. Тогава нейните войски нахлуват в Северна Албания. Тези военни действия стават повод за прекратяване на дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства. На 5 октомври 1912 г. България и Гърция обявяват война на Османската империя. Сърбия се присъединява към военните действия два дни по-късно. Държавите, участващи в Балканската война, към момента на нейното започване разполагат общо с 645 000 души войска, както и с 1412 оръдия. Армията на Османската империя по това време възлиза на 420 000 души и на 930 оръдия.

Таня Станоева
