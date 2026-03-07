Иран отрича, че е блокирал Ормузкия проток

Иран отхвърли съобщенията за пълно затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен глобален транспортен маршрут за износ на суров петрол, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Ние не сме блокирали Ормузкуя проток", каза говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи по държавната телевизия. Всички кораби имат право да преминават, с изключение на корабите на САЩ и Израел. "Те нямат работа там", добави той.

В същото време призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми.

Според американски военни наблюдатели, корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%. Докато военните възможности на Иран позволяват, страната ще продължи да се опитва да прекъсне корабоплаването през пролива, пише Американският институт за изследване на войната в анализа си на ситуацията.

Действията в Ормузкия проток са част от стратегията на Иран да наложи разходи за войната и на страните от Персийския залив. Протокът е най-важният стратегически пункт за световната търговия с енергия. Той е единствената връзка между Персийския залив и световните океани.

Покрай Персийския залив са разположени значителни производители на петрол и природен газ, включващи не само Иран, но и Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЕ.