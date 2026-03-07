Саудитска Арабия отправи предупреждение към Иран

Саудитският министър на отбраната Халед бин Салман призова Иран да прояви "мъдрост" и да не проявява "погрешни преценки", в момент, в който страната му е подложена на атаките на дронове и ракети от Техеран. "Подчертахме, че такива действия застрашават регионалната сигурност и стабилност, и изразихме надежда, че иранската страна ще прояви мъдрост и ще избегне всякакви грешни преценки", написа в "X" принц Халед бин Салман след среща с ръководителя на пакистанската армия Асим Мунир.

Саудитското Министерство на отбраната съобщи снощи, че е унищожило балистична ракета, която е летяла към военновъздушната база "Принц Султан", където са разположени американски военни.

Рано тази сутрин в Дубай и в бахрейнската столица Манама бяха чути експлозии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място", написа Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в "X".

Според източник от сферата на сигурността снощи е била извършена и нова атака с дронове и ракети срещу летището на Багдад, където се намира военна база и дипломатическо представителство на САЩ. На мястото са били изпратени линейки.