Спорт:

Саудитска Арабия отправи предупреждение към Иран

07 март 2026, 8:35 часа 201 прочитания 0 коментара
Саудитска Арабия отправи предупреждение към Иран

Саудитският министър на отбраната Халед бин Салман призова Иран да прояви "мъдрост" и да не проявява "погрешни преценки", в момент, в който страната му е подложена на атаките на дронове и ракети от Техеран. "Подчертахме, че такива действия застрашават регионалната сигурност и стабилност, и изразихме надежда, че иранската страна ще прояви мъдрост и ще избегне всякакви грешни преценки", написа в "X" принц Халед бин Салман след среща с ръководителя на пакистанската армия Асим Мунир.

ОЩЕ: САЩ предупредиха, че Иран го чака тежка нощ, Техеран удари военна база в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Саудитското Министерство на отбраната съобщи снощи, че е унищожило балистична ракета, която е летяла към военновъздушната база "Принц Султан", където са разположени американски военни.

Рано тази сутрин в Дубай и в бахрейнската столица Манама бяха чути експлозии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Призоваваме гражданите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място", написа Министерството на вътрешните работи на Бахрейн в "X".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: САЩ продават 12 000 бомби на Израел

Според източник от сферата на сигурността снощи е била извършена и нова атака с дронове и ракети срещу летището на Багдад, където се намира военна база и дипломатическо представителство на САЩ. На мястото са били изпратени линейки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Саудитска Арабия война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес