Църковен празник на 8 март: Ако видите това утре, очаква ви голямо щастие през цялата година

8 март е празникът на свети преподобни изповедник Теофилакт, епископ Никодимов, 2 Неделя на Великия пост - Св. Григорий Палама. Ето какви са поличбите и забраните на този църковен празник и коя е поличбата за щастие през цялата година.

Църковен празник на 8 март

Теофилакт бил известен монах, живял близо до Черно море. След осъждането на иконоборческата ерес на Седмия Вселенски събор през 787 г., патриарх Тарасий го убедил да приеме сан на епископ Никодимов. Теофилакт бил истински служител и последовател на Христос: помагал на бедните и болните, строил приюти и болници.

По време на епидемия, избухнала в града, той лично се грижил за болните, като измивал раните им със собствените си ръце. Когато иконоборческата ерес се появила отново при император Лъв Арменец (813-820), Теофилакт, заедно с други епископи, се опитал да убеди императора да се отрече от ереста и да приеме православното учение за почитането на иконите. Заради това бил заточен в продължение на 30 години, където изтърпял трудности и страдания. Теофилакт починал в дълбока старост около 832 г.

На 8 март църката почита и Свети Григорий. Той е не само символ на монашеството и духовния труд, но и защитник на православната вяра. Свети Григорий е изразител на специално църковно учение за Таворската светлина – нематериална (нетварна) благодатна Небесна светлина, светлината на Божествената слава, която озари Господ Иисус Христос по време на Неговото Преображение на планината Тавор. Според учението на Григорий Палама, човек може да придобие тази светлина, благодатта на Светия Дух, и чрез усилена и сериозна молитва и добри дела. Важно е да се отбележи, че Свети Григорий Палама не само е развил учението за Таворската светлина, но и го е въплътил в собствения си живот.

Поличби и забрани на църковния празник на 8 март

Какво не бива да правите на 8 март? На този църковен празник не бива да се концентрирате върху негативни мисли. По-добре е да не се опитвате да изяснявате конфликти. Опитайте се да не прекарвате деня в негативни мисли, в противен случай цялата година ще бъде такава.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден - времето на този ден показва какво ще бъде лятото. Ако чучулигите вече са пристигнали - очаквайте топла пролет. Добра поличба е ако видите прелетни птици в небето - според народните вярвания тази година ви очаква голямо щастие.

