САЩ може да смекчат още санкции върху руския петрол

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г., предадоха световните агенции. Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в петък и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство.

ОЩЕ: Заради войната с Иран: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Fox news. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането и този вариант се обмисля", добави той.

🚨 US softens sanctions on Russian Oil Amid Iran War!



Treasury Secretary Scott Bessent:



“We already allowed India to buy Russian oil to fix the global shortage.



We may unsanction hundreds of millions more barrels sitting at sea right now.



When this conflict ends, oil… pic.twitter.com/3PblFIYqWH — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в X.

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

ОЩЕ: Управляващите в Индия приветстваха решението на САЩ за руския петрол

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП, цитирана от БТА.

А междувременно, иранските дронове поразиха нова петролна мощност в Близкия изток - южно от Басра, Ирак. Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала 16 дрона, насочени към петролното поле "Шайбах", едно от най-големите в света, с дневен добив 1 000 000 барела:

An Iranian drone hit equipment warehouses in the Narjisiya oilfield south of Basra, Iraq, setting them ablaze. pic.twitter.com/PCnZ7I78rB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026