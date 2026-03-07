Правителството на Гюров:

САЩ може да смекчат още санкции върху руския петрол

07 март 2026, 8:05 часа 591 прочитания 0 коментара
САЩ може да смекчат още санкции върху руския петрол

САЩ може да отменят още санкции срещу руския петрол, за да облекчат пазара. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент, след като цените на черното злато достигнаха най-високото си ниво от 2023 г., предадоха световните агенции. Цената на барела West Texas Intermediate (WTI), който е референтен за САЩ, се повиши с 12% в петък и с 36% през седмицата, подтикван от конфликта в Близкия изток и почти пълното спиране на преминаването през Ормузкия проток, откъдето обикновено преминава около 20% от световното производство.

ОЩЕ: Заради войната с Иран: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

"В морето има стотици милиони барела руски петрол, които са под санкции", обясни министърът на финансите в ефира на телевизия Fox news. "С отмяната на ограниченията министерството на финансите може да увеличи предлагането и този вариант се обмисля", добави той.

В четвъртък американското правителство вече разреши доставката на руски петрол за Индия. Това решение "няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство", увери Скот Бесънт в X.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ще продължим да обявяваме редовно мерки за облекчаване на пазара по време на този конфликт", добави той.

ОЩЕ: Управляващите в Индия приветстваха решението на САЩ за руския петрол

Икономическият съветник на Кремъл Кирил Дмитриев отговори на тези коментари с обяснието, че Русия "обсъжда този въпрос със САЩ, тъй като западните санкции се оказаха негативни за световната икономика", отбелязва АФП, цитирана от БТА.

А междувременно, иранските дронове поразиха нова петролна мощност в Близкия изток - южно от Басра, Ирак. Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала 16 дрона, насочени към петролното поле "Шайбах", едно от най-големите в света, с дневен добив 1 000 000 барела:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
петрол руски петрол война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес