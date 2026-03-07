Руснаците помагат на Иран: Реакциите на Тръмп и военният му министър смайват и разсмиват (ВИДЕО)

"Това е лесен проблем спрямо това, което правим сега. Какъв глупав въпрос ми задавате точно сега. Говорим за друго" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на директен въпрос относно информацията, че Русия помага военно на Иран, с разузнавателни данни и "посочване" на ключови за войната в Иран американски позиции, информация за американски бази в Близкия изток:
Reporter: It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now.— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Trump: That is an easy problem compared to what we are doing here... What a stupid question that is to be asking at this time. We are talking about something else. pic.twitter.com/hTbxC1UTHB
С колко точно важни неща има капацитет да се занимава Тръмп - за втори път той каза различно число на потопени от САЩ ирански военни кораби до този момент: 32 от началото на войната според него, 43 според Централното американско военно командване. Но пък клишетата летят като дъжд от ракети от устата му - САЩ никога не били по-уважавани, отколкото сега:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean.
(CENTCOM says the number is 43.) pic.twitter.com/E1ddYKChkF
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
I think we are right now we are a country that is more respected than we have ever been respected before. pic.twitter.com/DgR1UtLN6f
Същевременно, в предаването "60 минути" на CBS американският военен министър Пийт Хегсет отговори малко по-възпитано и детайлно: Знаем кой с кого говори, колко достоверна е информацията, която се предава, как да реагираме на бойното поле, защото американците имат "най-доброто разузнаване в света". "Президентът знае как да смекчи рисковете", увери Хегсет.
Още: Промяна на играта в Украйна? Русия "убива американци", а ѝ свалят санкциите. "Мозъкът на Путин" с конспирация за война НАТО-Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)
На директен въпрос дали американският народ може да очаква разговор с руснаците да спрат да помагат на Иран, отговорът беше доста отвлечен - "съобщения могат да бъдат предадени", един вид защото Тръмп е голямата работа, имал много връзки с много световни лидери, а Джо Байдън (предшественикът му) не можел.
Host: Russia is providing intelligence to Iran on US positions and movements.— Clash Report (@clashreport) March 6, 2026
Hegseth: We're tracking everything. Our commanders are aware of everything. We have the best intelligence in the world. We're aware of who's talking to who, why they're talking to them, how accurate… pic.twitter.com/ZS8s2jXKfw
Информацията за Русия беше оповестена от The Washington Post - медията е собственост на Джеф Безос - ОЩЕ: Русия се намеси във войната в Иран: Първи данни (ВИДЕО)