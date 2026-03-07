Любопитно:

Руснаците помагат на Иран: Реакциите на Тръмп и военният му министър смайват и разсмиват (ВИДЕО)

"Това е лесен проблем спрямо това, което правим сега. Какъв глупав въпрос ми задавате точно сега. Говорим за друго" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на директен въпрос относно информацията, че Русия помага военно на Иран, с разузнавателни данни и "посочване" на ключови за войната в Иран американски позиции, информация за американски бази в Близкия изток:

С колко точно важни неща има капацитет да се занимава Тръмп - за втори път той каза различно число на потопени от САЩ ирански военни кораби до този момент: 32 от началото на войната според него, 43 според Централното американско военно командване. Но пък клишетата летят като дъжд от ракети от устата му - САЩ никога не били по-уважавани, отколкото сега:

Същевременно, в предаването "60 минути" на CBS американският военен министър Пийт Хегсет отговори малко по-възпитано и детайлно: Знаем кой с кого говори, колко достоверна е информацията, която се предава, как да реагираме на бойното поле, защото американците имат "най-доброто разузнаване в света". "Президентът знае как да смекчи рисковете", увери Хегсет.

На директен въпрос дали американският народ може да очаква разговор с руснаците да спрат да помагат на Иран, отговорът беше доста отвлечен - "съобщения могат да бъдат предадени", един вид защото Тръмп е голямата работа, имал много връзки с много световни лидери, а Джо Байдън (предшественикът му) не можел.

Информацията за Русия беше оповестена от The Washington Post - медията е собственост на Джеф Безос - ОЩЕ: Русия се намеси във войната в Иран: Първи данни (ВИДЕО)

