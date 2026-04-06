Иран: Ще водим войната толкова дълго, колкото сметнем за необходимо

Иран ще продължи да води войната "толкова дълго, колкото сметнат за необходимо политиците на Ислямската република", каза говорител на иранските въоръжени сили в момент, в който няколко страни водят преговори за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Иран, САЩ и Израел, предаде Франс прес.

"Врагът със сигурност трябва да съжалява (за започването на бойните действия - бел. ред.), защото след този конфликт ще можем да възстановим сигурността и ще избегнем нова война", заяви говорителят на армията генерал Мохамад Акраминия, цитиран от иранската новинарска агенция ИСНА.

Нови обвинения от Техеран към Вашингтон

Министерството на външните работи на Иран заяви, че операцията на САЩ за спасяването на втория пилот от сваления изтребител F-15 на иранска територия може да е била прикритие за „кражба на обогатен уран“ от Ислямската република. На 5 април президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са спасили втори член на екипажа на F-15E, който се разби над страната в петък. Иранските военни обаче нарекоха операцията „мисия за заблуда и бягство“, като настояха, че тя е била „напълно провалена“.