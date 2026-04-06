Иран изригна: Операцията на САЩ за свалените пилоти е "заблуда", целта е да ни окрадат урана

Министерството на външните работи на Иран заяви, че операцията на САЩ за спасяването на втория пилот от сваления изтребител F-15 на иранска територия може да е била прикритие за „кражба на обогатен уран“ от Ислямската република. На 5 април президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са спасили втори член на екипажа на F-15E, който се разби над страната в петък. Иранските военни обаче нарекоха операцията „мисия за заблуда и бягство“, като настояха, че тя е била „напълно провалена“.

На 6 април говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаеи заяви, че има „много въпроси и неясноти“ относно операцията. „Районът, в който се твърди, че е бил американският пилот в провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад, е много далеч от района, където са се опитали да кацнат или са искали да кацнат те със силите си в Централен Иран“, твърди той.

„Не бива да се пренебрегва изобщо възможността това да е била операция за заблуда с цел кражба на обогатен уран", заяви Бакаеи, цитиран от Al Arabiya. Той добави, че акцията е била „катастрофа“ за Съединените щати.

Операцията

Първият пилот на сваления F-15 е бил спасен незабавно, докато другият се е криел в планините повече от ден, избягвайки преследвачи от иранската армия и местните племена, твърди The New York Times. Източници на авторитетната американска медия уточняват, че операцията по спасяването му е включвала стотици командоси, самолети и разузнавателни средства.

Имало е и сблъсъци между американските сили, ангажирани в операцията, и търсещите пилота иранци. Според източници на изданието мисията е била една от най-трудните и изпълнени с предизвикателства в последно време поради терена, раните на пилота и многото ирански войници и бойци от местни племена, търсещи летеца.

„Намерихме го! Съграждани американци, през последните няколко часа американските военни проведоха една от най-дръзките операции по търсене и спасяване в историята на нашата нация, за да спасят един от нашите офицери от екипажа – изтъкнат полковник, който, за моя радост, вече е в безопасност", написа Доналд Тръмп в Truth Social.

