Иран вкара дроновете в действие срещу протестиращите, милиции от Ирак идват на помощ

Броят на загиналите протестиращи от този ден нататък е между 66 и 96 души според официални данни, въпреки че действителният брой може да е по-висок. През последните седмици иранските опечалени и протестиращи редовно се събират на 40-дневни възпоменания за убитите демонстранти и може да го направят отново на 9 ноември за убитите в Захедан. Това възпоменание е предимно шиитска традиция, а по-голямата част от населението на провинция Систан и Балучестан е сунитско, но се очаква хората да излязат по улиците в знак на солидарност, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в ежедневния си анализ.

Друг важен акцент, който експертите поставят, е продължаващото сътрудничество между Иран и Русия. Иранската държавна информационна агенция Nour News Agency съобщи, че секретарят на руския Съвет за национална сигурност Николай Патрушев е пристигнал в Техеран на 8 ноември, вероятно за да обсъди потенциалната продажба на ирански балистични ракети на Москва. Агенцията посочва, че секретарят на иранския Върховен съвет за национална сигурност (ВСС) Али Шамхани е поканил Патрушев, като той ще се срещне и с други високопоставени ирански политически и икономически служители, за да обсъди сътрудничеството.

На 8 ноември Nour News Agency обвини неназовани американски служители и служители на "Мосад", че през последните два месеца са се срещали с кюрдски бойни групи в Иракски Кюрдистан, които се обявяват срещу режима на иранския върховен водач Али Хаменей. Твърди се, че на тези срещи са се планирали операции срещу Техеран. Властите в Ислямската република още от началото на протестите хвърлиха вината върху "враговете" на режима - САЩ, Израел и Саудитска Арабия.

Междувременно демонстрациите продължават, като вчера са се провели най-малко 12 протеста в 9 града, разположени в 8 провинции.

"Uprise, for Woman, Life, Freedom."



Shouted by students at Sharif University of Technology in Tehran.



November 8, 2022#MahsaAmini#JinaAminipic.twitter.com/q0iqUrMd99