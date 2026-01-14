Иран заплаши поне три страни, че ще атакува военни бази на САЩ в тях

Иран е предупредил няколко страни от региона, че ще нанесе удари по американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Ислямската република. Това заяви високопоставен ирански представител пред Reuters на 14 януари, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да се намеси на фона на масовите антиправителствени протести в Иран и документираните убийства на протестиращи, извършени от режима на аятолах Али Хаменей.

Предупредени са Саудитска Арабия, ОАЕ и Турция

"Техеран е уведомил страните от региона, от Саудитска Арабия и ОАЕ до Турция, че американските бази в тези страни ще бъдат атакувани, ако САЩ нападне Иран“, заяви неназованият представител.

Той добави, че Техеран е поискал от правителствата на тези държави да се опитат да предотвратят всякаква американска атака.

Американските военни в "Ал Удейд" в Катар се изтеглят

Междувременно стана ясно, че на част от американския персонал е било препоръчано да напусне военната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар до сряда вечерта, 14 януари, съобщиха трима дипломати пред Reuters. Това е най-голямата военна база на Щатите в Близкия изток. Тя вече беше атакувана от иранските сили с балистични ракети през юни 2025 г., малко преди края на 12-дневната война между Израел и Иран, в която САЩ се намесиха решително. Според американския лидер Доналд Тръмп обаче от Техеран са предупредили Щатите за нападението: Иран стреля по военна база на САЩ, но внимаваше да не уцели. Тръмп отговори (ВИДЕО).

В "Ал Удейд" са разположени около 10 000 войници, предава Iran International.

