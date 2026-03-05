Президентът на Азербайджан бесен на Иран: Помагаме ви, а вие извършвате терористичен акт срещу нас (ВИДЕО)

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че Иран е извършил „терористичен акт“ срещу страната му - така той окачестви атаката с дронове срещу Нахчванската автономна република. Днес, 5 март, ирански дронове "камикадзе" тип "Шахед-136" осъществиха нападението. Един от тях се е взривил в района на летището в град Нахчиван в югозападната част на Азербайджан. Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани. Съобщава се за двама ранени при атаките.

Алиев е наредил на въоръжените сили да подготвят ответни мерки, след като Баку вече обяви, че си запазва правото на такива. Освен това армията е приведена в бойна готовност първа степен.

"Терористичен акт"

В изказване на заседание на Съвета за сигурност, което Алиев председателстваше, той заяви, че иранските дронове са атакували граждански обекти, включително международното летище в Нахчван, терминала му и училище. „Терористичен акт е бил извършен срещу територията на Азербайджан и срещу азербайджанската държава“, заяви президентът и добави, че Иран трябва да даде обяснение и да се извини, а отговорните лица трябва да понесат наказателна отговорност.

Алиев заяви, че Азербайджан няма да участва в никакви операции срещу Иран и че по-рано е уверил Техеран, че територията му няма да бъде използвана срещу съседните държави. Сега се предприемат дипломатически стъпки, включително привикване на иранския посланик.

Илхам Алиев отбеляза също, че по-рано през деня Азербайджан е помогнал за евакуацията на персонала на иранското посолство в Ливан след искане от Техеран, предава иранската опозиционна телевизия Iran International.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Турция осъди нападението

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди иранските атаки с дронове в Азербайджан по време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов в четвъртък, съобщи турски дипломатически източник за Reuters. След това Анкара остро осъди иранските нападения и призова за прекратяване на ударите, насочени срещу трети страни.

„Отново подчертаваме необходимостта да се прекратят атаките, насочени срещу трети страни в региона и носещи риск от разширяване на войната“, се казва в изявление на външното министерство на Турция.

Ден по-рано и югоизточната ни съседка трябваше да сваля две ракети, изстреляни от иранска територия.

