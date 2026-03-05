Иран някак успя да обвини Израел за атаката с дронове срещу Азербайджан (ВИДЕО)

Иранският външен министър Абас Арагчи отрече Техеран да е изстрелял дронове към Нахчиван в Азербайджан и заяви, че въоръжените сили на страната разследвали съобщенията за експлозии там. Иранският първи дипломат е говорил с азербайджанския външен министър Джейхун Байрамов и е казал, че Иран „отрича да е изстрелял дронове към тази република“, имайки предвид Нахичеванската автономна република. Цитиран от държавните медии, Арагчи подчерта, че Техеран бил ангажиран с добросъседски отношения.

Атаката срещу Азербайджан - щети и ранени

Днес, 5 март, ирански дронове "камикадзе" тип "Шахед-136" осъществиха нападението срещу Нахичеван. Един от тях се е взривил в района на летището в града, намиращ се в югозападната част на Азербайджан. Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани. Съобщава се за двама ранени при атаките.

Президентът Илхам Алиев е наредил на въоръжените сили да подготвят ответни мерки, след като Баку вече обяви, че си запазва правото на такива. Освен това армията е приведена в бойна готовност първа степен. Алиев посочи, че азербайджанската страна е помогнала на Иран да евакуира посолството си в Ливан, а вместо това е получила в отговор "терористичен акт" от страна на Техеран.

Азербайджан затвори южната част от въздушното си пространство в близост до иранската граница за период от 12 часа.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Абас Арагчи обвини Израел

Междувременно Абас Арагчи заяви пред азербайджанския си колега, че Израел има история на подобни действия, целящи „да нарушат отношенията между мюсюлманските страни“. Той подчерта, че последните обвинения са насочени към влошаване на отношенията на Иран с неговите съседи, предава опозиционната телевизия Iran International.

