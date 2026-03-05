Войната в Иран накара индийските рафинерии да се върнат към руския петрол

Индийските рафинерии купуват милиони барели бърз руски суров петрол, докато южноазиатската държава се стреми да се справи с кризата в доставките на петрол, предизвикана от конфликта в Близкия изток. Това съобщиха за Reuters шест източника, запознати с въпроса. В продължение на месеци САЩ оказват натиск върху Ню Делхи да избягва закупуването на руски барели, тъй като Вашингтон се стреми да намали паричния поток, постъпващ за военните усилия на Москва в Украйна.

Индия е уязвима към сътресения в енергийните доставки, като запасите от суров петрол покриват само около 25 дни търсене. Индия получава около 40% от вноса си на петрол от Близкия изток през Ормузкия проток.

Индия беше най-големият купувач на руски суров петрол, превозван по море, след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., но през януари рафинериите ѝ започнаха да намаляват покупките си под натиск от Вашингтон. Това помогна на Ню Делхи да избегне 25% мита и да сключи временно търговско споразумение със САЩ. Не е ясно дали Съединените щати са позволили на Индия да увеличи руските покупки, за да компенсира потенциалните загуби на доставки от Близкия изток.

Източник, пряко запознат с въпроса, заяви, че Индия се е обърнала към администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за одобрение за закупуване на руски суров петрол поради конфликта с Иран.

Индийските министерства на петрола и външните работи не отговориха на имейлите на Ройтерс с искане за коментар. Белият дом и Министерството на финансите на САЩ също не отговориха веднага на исканията за коментар.

Държавните рафинерии Indian Oil Corp (IOC.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL.NS), водят разговори с търговци за бърза доставка на руски товари, според източници на Ройтерс. Един от тях казва, че индийските държавни рафинерии са закупили досега около 20 милиона барела руски петрол от търговци. HPCL и MRPL са получили руски петрол за последен път през ноември, според данни, получени от индустриални източници.

Търговците продават руския петрол Urals на Индия с премия от 4-5 долара за барел спрямо Brent на база доставка с пристигане в индийските пристанища през март и началото на април, съобщиха трима от източниците. Това е в контраст с отстъпката от около 13 долара за барел за товари, търгувани през февруари, казаха търговци.

Рафинериите в Индия вече са започнали да източват руски петрол на борда на кораби, плаващи край бреговете на страната, за да компенсират загубата на суров петрол от Близкия изток, съобщиха по-рано през деня два източника, пряко запознати с въпроса. Индийските рафинерии не отговориха веднага на имейлите на Ройтерс, изпратени след работно време.

