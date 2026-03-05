Радар за икономика: Най-важните новини на 5 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 5 март 2026 г.

Адемов съобщи с колко ще бъдат увеличени пенсиите и ще има ли великденски добавки

От първи юли, с решение на Надзорния съвет на НОИ, всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Пловдив. Той обясни, че вече има необходимите данни, по които се изчислява коефициентът за осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило. "Хармонизираният индекс на потребителски цени е 3,5%. Ръстът на осигурителния доход е 12%. По 50% от двата показателя прави 7,8%“, потвърди предварителните изчисления Адемов.

Депутатите приеха историческата пенсионна реформа

И още за пенсиите - след години на обсъждания и отлагания парламентът окончателно прие на второ четене мащабни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда системата на т.нар. мултифондове във втория пенсионен стълб. Новият модел ще позволи средствата за втора и трета пенсия да се инвестират при различни нива на риск с цел постигане на по-висока доходност.

Петролът продължава да поскъпва след кратко затишие

Другата водеща тема - цената на петрола скочи с повече от 3 на сто тази сутрин, продължавайки поскъпването си от предишни дни, тъй като ескалиращата война между САЩ и Израел с Иран породи опасения от продължителни прекъсвания на жизненоважните доставки на петрол и газ от Близкия изток, предаде Ройтерс. Пазарите остават напрегнати, а опасенията са съсредоточени върху потока на доставки през Ормузкия проток. Петролът продължава да поскъпва след кратко затишие

Цената на природния газ в Европа остава под напрежение

Цената на природния газ в Европа се успокои засега, но остава висока заради войната в Близкия изток. Априлските фючърси на хъба TTF в Нидерландия в момента се търгуват 53 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE. Днешната търговия започна от равнище 54,060 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 58,767 евро за мегаватчас. Цената на природния газ в Европа остава под напрежение

Продължителна блокада на Ормузкия проток носи рискове за ЕС: Германски анализ

Евентуална продължителна блокада на корабоплаването в Ормузкия проток би засегнала вноса на Европейския съюз както пряко чрез доставки на енергийни ресурси, така и косвено чрез глобалните вериги на доставки. Това се посочва в анализ на мюнхенския институт ifo и Econpol Europe. В него освен потенциалните прекъсвания на доставките при блокада, експертите предупреждават и за редица косвени рискове от войната с Иран.

