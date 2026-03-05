НАТО потвърди: Свалената иранска ракета действително е била насочена към Турция

Говорителят на НАТО Мартин О’Донъл днес заяви, че иранската балистична ракета, която вчера бе свалена от сили на Алианса, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър, както по-рано твърдеше отговорен турски представител, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на интервю на говорителя пред Франс прес. В интервю за агенцията, публикувано днес, О’Донъл заявява, че „Алиансът остава на позицията, че балистична ракета, изстреляна вчера от Иран, е била насочена към Турция, преди да бъде свалена“.

Попитан дали ракетата умишлено е била насочена към обекти в Турция, говорителят на Алианса отговаря положително, като подчертава, че в първоначалното изявление на говорителката на НАТО Алисън Харт за инцидента, тя е посочила, че „Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран“. „Ще се въздържа от разкриване на допълнителна информация, която би могла да повлияе на сигурността или защитата на силите“, казва в края на интервюто О’Донъл, цитиран от БТА.

Вчера отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила". В официалното съобщение на турското министерство на отбраната за инцидента пък не се посочва дали ракетата е била изстреляна срещу Турция, а само, че „се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия“. По-рано днес иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.

